Pop Social (PPT) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Pop Social (PPT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Pop Social (PPT) Informacije

Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.

Službena web stranica:
https://www.popsocial.io/
Bijela knjiga:
https://docsend.com/view/2d6dkhpfy98wqqf9/d/fca78e3kk8viyrpd
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xDf061250302E5cCae091B18CA2B45914D785F214

Pop Social (PPT) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pop Social (PPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 200.00M
$ 200.00M$ 200.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 60.36M
$ 60.36M$ 60.36M
Povijesni maksimum:
$ 0.5701
$ 0.5701$ 0.5701
Povijesni minimum:
$ 0.02708770197649087
$ 0.02708770197649087$ 0.02708770197649087
Trenutna cijena:
$ 0.30181
$ 0.30181$ 0.30181

Pop Social (PPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Pop Social (PPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PPT tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PPT tokena, istražite PPT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PPT

Jeste li zainteresirani za dodavanje Pop Social (PPT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PPT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Pop Social (PPT) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PPT Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PPT? Naša PPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.