Pop Social Logotip

Pop Social Cijena(PPT)

1 PPT u USD cijena uživo:

$0.29993
$0.29993$0.29993
-0.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pop Social (PPT)
Pop Social (PPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.294
$ 0.294$ 0.294
24-satna najniža cijena
$ 0.303
$ 0.303$ 0.303
24-satna najviša cijena

$ 0.294
$ 0.294$ 0.294

$ 0.303
$ 0.303$ 0.303

$ 4.375176463088224
$ 4.375176463088224$ 4.375176463088224

$ 0.02708770197649087
$ 0.02708770197649087$ 0.02708770197649087

-0.39%

-0.09%

-2.43%

-2.43%

Pop Social (PPT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.29992. Tijekom protekla 24 sata, PPTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.294 i najviše cijene $ 0.303, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PPT je $ 4.375176463088224, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02708770197649087.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PPT se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i -2.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pop Social (PPT)

No.3358

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 392.12K
$ 392.12K$ 392.12K

$ 59.98M
$ 59.98M$ 59.98M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pop Social je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 392.12K. Količina u optjecaju PPT je 0.00, s ukupnom količinom od 200000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.98M.

Pop Social (PPT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pop Social za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0002702-0.09%
30 dana$ -0.09915-24.85%
60 dana$ -0.09874-24.77%
90 dana$ -0.0269-8.24%
Pop Social promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PPT od $ -0.0002702 (-0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pop Social 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.09915 (-24.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pop Social 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PPT od $ -0.09874 (-24.77%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pop Social 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0269 (-8.24%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pop Social (PPT)?

Pogledajte Pop Social stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pop Social (PPT)

Pop is the ultimate social gateway to Web3. Experience a decentralized app that empowers content creators and consumers to gain value in return for the value they bring to the platform. Own original content to leverage the creator economy and claim social recognition.

Pop Social dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pop Social ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PPT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pop Social na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pop Social učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pop Social Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pop Social (PPT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pop Social (PPT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pop Social.

Provjerite Pop Social predviđanje cijene sada!

Pop Social (PPT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pop Social (PPT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PPT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pop Social (PPT)

Tražiš kako kupiti Pop Social? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pop Social na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PPT u lokalnim valutama

Pop Social Resurs

Za dublje razumijevanje Pop Social, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pop Social web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pop Social

Koliko Pop Social (PPT) vrijedi danas?
Cijena PPT uživo u USD je 0.29992 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PPT u USD?
Trenutačna cijena PPT u USD je $ 0.29992. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pop Social?
Tržišna kapitalizacija za PPT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PPT?
Količina u optjecaju za PPT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PPT?
PPT je postigao ATH cijenu od 4.375176463088224 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PPT?
PPT je vidio ATL cijenu od 0.02708770197649087 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PPT?
24-satni obujam trgovanja za PPT je $ 392.12K USD.
Hoće li PPT još narasti ove godine?
PPT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PPT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
