Portuma (PORTUMA) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Portuma (PORTUMA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Portuma (PORTUMA) Informacije

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Službena web stranica:
https://www.portoken.com
Bijela knjiga:
https://www.portoken.com/portoken-whitepaper.pdf
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x9000Cac49C3841926Baac5b2E13c87D43e51B6a4

Portuma (PORTUMA) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Portuma (PORTUMA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 330.03K
Ukupna količina:
$ 9.86B
Količina u optjecaju:
$ 3.78B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 872.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.0016
Povijesni minimum:
$ 0.000070342407221662
Trenutna cijena:
$ 0.0000872
Portuma (PORTUMA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Portuma (PORTUMA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PORTUMA tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PORTUMA tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PORTUMA tokena, istražite PORTUMA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PORTUMA

Jeste li zainteresirani za dodavanje Portuma (PORTUMA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PORTUMA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Portuma (PORTUMA) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PORTUMA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PORTUMA Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PORTUMA? Naša PORTUMA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.