Što je Portuma (PORTUMA)

With Portuma, the project team have created a platform in the gaming industry with a global user base exceeding 3 billion, bringing together advertiser brands and game studios to enable the publication of non-disruptive ads to the gaming experience. Additionally, with Portuma Token, an earning model has been established where users playing games can earn Portuma tokens as they play. The Portuma Ecosystem, encompassing all of these, is designed as a structure that merges in-game advertising and in-game economy.

Portuma dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti PORTUMA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Portuma na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Portuma učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Portuma Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Portuma (PORTUMA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Portuma (PORTUMA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Portuma.

Provjerite Portuma predviđanje cijene sada!

Portuma (PORTUMA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Portuma (PORTUMA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PORTUMA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Portuma (PORTUMA)

Tražiš kako kupiti Portuma? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Portuma na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PORTUMA u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Portuma Resurs

Za dublje razumijevanje Portuma, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Koliko Portuma (PORTUMA) vrijedi danas? Cijena PORTUMA uživo u USD je 0.0000868 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PORTUMA u USD? $ 0.0000868 . Kolika je tržišna kapitalizacija Portuma? Tržišna kapitalizacija za PORTUMA je $ 328.52K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PORTUMA? Količina u optjecaju za PORTUMA je 3.78B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PORTUMA? PORTUMA je postigao ATH cijenu od 0.00416911829486032 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PORTUMA? PORTUMA je vidio ATL cijenu od 0.000070342407221662 USD . Koliki je obujam trgovanja za PORTUMA? 24-satni obujam trgovanja za PORTUMA je $ 59.53K USD . Hoće li PORTUMA još narasti ove godine? PORTUMA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta.

