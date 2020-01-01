FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u FC Porto Fan Token (PORTO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

FC Porto Fan Token (PORTO) Informacije FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League. Službena web stranica: https://www.fcporto.pt/ Istraživač blokova: https://www.bscscan.com/token/0x49f2145d6366099e13B10FbF80646C0F377eE7f6 Kupi PORTO odmah!

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za FC Porto Fan Token (PORTO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Ukupna količina: $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Količina u optjecaju: $ 11.33M $ 11.33M $ 11.33M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 38.30M $ 38.30M $ 38.30M Povijesni maksimum: $ 2.505 $ 2.505 $ 2.505 Povijesni minimum: $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 $ 0.6970188925487788 Trenutna cijena: $ 0.9575 $ 0.9575 $ 0.9575 Saznajte više o cijeni FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike FC Porto Fan Token (PORTO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PORTO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PORTO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PORTO tokena, istražite PORTO cijenu tokena uživo!

