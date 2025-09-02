FC Porto Fan Token (PORTO) Informacije o cijeni (USD)
FC Porto Fan Token (PORTO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9396. Tijekom protekla 24 sata, PORTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.933 i najviše cijene $ 1.1625, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PORTO je $ 14.652555111305508, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6970188925487788.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PORTO se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -4.13% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu FC Porto Fan Token (PORTO)
No.1109
$ 10.64M
$ 10.64M$ 10.64M
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
$ 37.58M
$ 37.58M$ 37.58M
11.33M
11.33M 11.33M
40,000,000
40,000,000 40,000,000
40,000,000
40,000,000 40,000,000
28.32%
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija FC Porto Fan Token je $ 10.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.06M. Količina u optjecaju PORTO je 11.33M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.58M.
FC Porto Fan Token (PORTO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena FC Porto Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.040486
-4.13%
30 dana
$ +0.0929
+10.97%
60 dana
$ +0.2001
+27.05%
90 dana
$ +0.0075
+0.80%
FC Porto Fan Token promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PORTO od $ -0.040486 (-4.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
FC Porto Fan Token 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0929 (+10.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
FC Porto Fan Token 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PORTO od $ +0.2001 (+27.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
FC Porto Fan Token 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0075 (+0.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FC Porto Fan Token (PORTO)?
FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.
FC Porto Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FC Porto Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PORTO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o FC Porto Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FC Porto Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
FC Porto Fan Token Predviđanje cijene (USD)
Koliko će FC Porto Fan Token (PORTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FC Porto Fan Token (PORTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FC Porto Fan Token.
Razumijevanje tokenomike FC Porto Fan Token (PORTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PORTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti FC Porto Fan Token (PORTO)
Tražiš kako kupiti FC Porto Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FC Porto Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.