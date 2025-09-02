Više o PORTO

PORTO Informacije o cijeni

PORTO Službena web stranica

PORTO Tokenomija

PORTO Prognoza cijena

PORTO Povijest

Vodič za kupnju PORTO

Konverter PORTO u fiducijarnu valutu

PORTO Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

FC Porto Fan Token Logotip

FC Porto Fan Token Cijena(PORTO)

1 PORTO u USD cijena uživo:

$0.9398
$0.9398$0.9398
-4.13%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena FC Porto Fan Token (PORTO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:17:00 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.933
$ 0.933$ 0.933
24-satna najniža cijena
$ 1.1625
$ 1.1625$ 1.1625
24-satna najviša cijena

$ 0.933
$ 0.933$ 0.933

$ 1.1625
$ 1.1625$ 1.1625

$ 14.652555111305508
$ 14.652555111305508$ 14.652555111305508

$ 0.6970188925487788
$ 0.6970188925487788$ 0.6970188925487788

+0.28%

-4.13%

-7.83%

-7.83%

FC Porto Fan Token (PORTO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9396. Tijekom protekla 24 sata, PORTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.933 i najviše cijene $ 1.1625, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PORTO je $ 14.652555111305508, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.6970188925487788.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PORTO se promijenio za +0.28% u posljednjih sat vremena, -4.13% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu FC Porto Fan Token (PORTO)

No.1109

$ 10.64M
$ 10.64M$ 10.64M

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 37.58M
$ 37.58M$ 37.58M

11.33M
11.33M 11.33M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

28.32%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija FC Porto Fan Token je $ 10.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.06M. Količina u optjecaju PORTO je 11.33M, s ukupnom količinom od 40000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.58M.

FC Porto Fan Token (PORTO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena FC Porto Fan Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.040486-4.13%
30 dana$ +0.0929+10.97%
60 dana$ +0.2001+27.05%
90 dana$ +0.0075+0.80%
FC Porto Fan Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PORTO od $ -0.040486 (-4.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

FC Porto Fan Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0929 (+10.97%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

FC Porto Fan Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PORTO od $ +0.2001 (+27.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

FC Porto Fan Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0075 (+0.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena FC Porto Fan Token (PORTO)?

Pogledajte FC Porto Fan Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je FC Porto Fan Token (PORTO)

FC Porto Fan Token (PORTO), is a fan token on the BEP-20 network. PORTO is designed to reward fans of FC Porto, a well-known football team that competes in the Portuguese Premier League.

FC Porto Fan Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje FC Porto Fan Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PORTO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o FC Porto Fan Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje FC Porto Fan Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

FC Porto Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će FC Porto Fan Token (PORTO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših FC Porto Fan Token (PORTO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za FC Porto Fan Token.

Provjerite FC Porto Fan Token predviđanje cijene sada!

FC Porto Fan Token (PORTO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike FC Porto Fan Token (PORTO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PORTO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti FC Porto Fan Token (PORTO)

Tražiš kako kupiti FC Porto Fan Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti FC Porto Fan Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PORTO u lokalnim valutama

1 FC Porto Fan Token(PORTO) u VND
24,725.574
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u AUD
A$1.428192
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u GBP
0.685908
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u EUR
0.79866
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u USD
$0.9396
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u MYR
RM3.965112
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u TRY
38.66454
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u JPY
¥138.1212
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u ARS
ARS$1,294.214436
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u RUB
75.703572
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u INR
82.797552
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u IDR
Rp15,403.276224
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u KRW
1,308.6279
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u PHP
53.773308
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u EGP
￡E.45.598788
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u BRL
R$5.102028
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u CAD
C$1.287252
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u BDT
114.3963
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u NGN
1,441.102104
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u COP
$3,773.489976
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u ZAR
R.16.546356
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u UAH
38.94642
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u VES
Bs137.1816
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u CLP
$909.5328
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u PKR
Rs266.696064
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u KZT
506.792052
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u THB
฿30.311496
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u TWD
NT$28.79874
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u AED
د.إ3.448332
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u CHF
Fr0.75168
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u HKD
HK$7.319484
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u AMD
֏359.44398
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u MAD
.د.م8.4564
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u MXN
$17.52354
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u SAR
ريال3.5235
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u PLN
3.420144
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u RON
лв4.068468
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u SEK
kr8.822844
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u BGN
лв1.569132
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u HUF
Ft317.321712
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u CZK
19.600056
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u KWD
د.ك0.286578
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u ILS
3.14766
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u AOA
Kz856.511172
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u BHD
.د.ب0.3542292
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u BMD
$0.9396
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u DKK
kr5.985252
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u HNL
L24.626916
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u MUR
43.03368
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u NAD
$16.53696
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u NOK
kr9.386604
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u NZD
$1.587924
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u PAB
B/.0.9396
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u PGK
K3.974508
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u QAR
ر.ق3.42954
1 FC Porto Fan Token(PORTO) u RSD
дин.94.072752

FC Porto Fan Token Resurs

Za dublje razumijevanje FC Porto Fan Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena FC Porto Fan Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o FC Porto Fan Token

Koliko FC Porto Fan Token (PORTO) vrijedi danas?
Cijena PORTO uživo u USD je 0.9396 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PORTO u USD?
Trenutačna cijena PORTO u USD je $ 0.9396. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija FC Porto Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za PORTO je $ 10.64M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PORTO?
Količina u optjecaju za PORTO je 11.33M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PORTO?
PORTO je postigao ATH cijenu od 14.652555111305508 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PORTO?
PORTO je vidio ATL cijenu od 0.6970188925487788 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PORTO?
24-satni obujam trgovanja za PORTO je $ 1.06M USD.
Hoće li PORTO još narasti ove godine?
PORTO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PORTO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:17:00 (UTC+8)

FC Porto Fan Token (PORTO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PORTO u USD kalkulator

Iznos

PORTO
PORTO
USD
USD

1 PORTO = 0.9396 USD

Trgujte PORTO

PORTOUSDT
$0.9398
$0.9398$0.9398
-4.19%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine