Port3 Network (PORT3) Informacije Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases. Službena web stranica: https://port3.io/ Bijela knjiga: https://port3.notion.site/Welcome-to-Port3-Network-Documentation-bd68e91eaf184b39999668e337f9d1eb Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb4357054c3da8d46ed642383f03139ac7f090343 Kupi PORT3 odmah!

Port3 Network (PORT3) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Port3 Network (PORT3), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.76M $ 15.76M $ 15.76M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 499.85M $ 499.85M $ 499.85M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.53M $ 31.53M $ 31.53M Povijesni maksimum: $ 0.32968 $ 0.32968 $ 0.32968 Povijesni minimum: $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 $ 0.011041491512868788 Trenutna cijena: $ 0.03153 $ 0.03153 $ 0.03153 Saznajte više o cijeni Port3 Network (PORT3)

Port3 Network (PORT3) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Port3 Network (PORT3) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PORT3 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PORT3 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PORT3 tokena, istražite PORT3 cijenu tokena uživo!

