Više o PORT3

PORT3 Informacije o cijeni

PORT3 Bijela knjiga

PORT3 Službena web stranica

PORT3 Tokenomija

PORT3 Prognoza cijena

PORT3 Povijest

Vodič za kupnju PORT3

Konverter PORT3 u fiducijarnu valutu

PORT3 Spot trgovanje

PORT3 USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Port3 Network Logotip

Port3 Network Cijena(PORT3)

1 PORT3 u USD cijena uživo:

$0.03178
$0.03178$0.03178
+0.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Port3 Network (PORT3)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:28:30 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03155
$ 0.03155$ 0.03155
24-satna najniža cijena
$ 0.03489
$ 0.03489$ 0.03489
24-satna najviša cijena

$ 0.03155
$ 0.03155$ 0.03155

$ 0.03489
$ 0.03489$ 0.03489

$ 0.32825507030864065
$ 0.32825507030864065$ 0.32825507030864065

$ 0.011041491512868788
$ 0.011041491512868788$ 0.011041491512868788

+0.09%

+0.15%

-9.77%

-9.77%

Port3 Network (PORT3) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03178. Tijekom protekla 24 sata, PORT3trgovalo je između najniže cijene $ 0.03155 i najviše cijene $ 0.03489, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PORT3 je $ 0.32825507030864065, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.011041491512868788.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PORT3 se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.15% u posljednjih 24 sata i -9.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Port3 Network (PORT3)

No.965

$ 15.89M
$ 15.89M$ 15.89M

$ 56.94K
$ 56.94K$ 56.94K

$ 31.78M
$ 31.78M$ 31.78M

499.85M
499.85M 499.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

49.98%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Port3 Network je $ 15.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 56.94K. Količina u optjecaju PORT3 je 499.85M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 31.78M.

Port3 Network (PORT3) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Port3 Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000476+0.15%
30 dana$ -0.00527-14.23%
60 dana$ -0.01153-26.63%
90 dana$ -0.02996-48.53%
Port3 Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PORT3 od $ +0.0000476 (+0.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Port3 Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00527 (-14.23%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Port3 Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PORT3 od $ -0.01153 (-26.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Port3 Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.02996 (-48.53%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Port3 Network (PORT3)?

Pogledajte Port3 Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Port3 Network (PORT3)

Port3 aggregates and standardizes off-chain/on-chain data to build a Social Data Layer that is universally accessible and powerful for Web3 use cases.

Port3 Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Port3 Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PORT3 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Port3 Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Port3 Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Port3 Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Port3 Network (PORT3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Port3 Network (PORT3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Port3 Network.

Provjerite Port3 Network predviđanje cijene sada!

Port3 Network (PORT3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Port3 Network (PORT3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PORT3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Port3 Network (PORT3)

Tražiš kako kupiti Port3 Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Port3 Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PORT3 u lokalnim valutama

1 Port3 Network(PORT3) u VND
836.2907
1 Port3 Network(PORT3) u AUD
A$0.0483056
1 Port3 Network(PORT3) u GBP
0.0231994
1 Port3 Network(PORT3) u EUR
0.027013
1 Port3 Network(PORT3) u USD
$0.03178
1 Port3 Network(PORT3) u MYR
RM0.1341116
1 Port3 Network(PORT3) u TRY
1.3074292
1 Port3 Network(PORT3) u JPY
¥4.67166
1 Port3 Network(PORT3) u ARS
ARS$43.7740898
1 Port3 Network(PORT3) u RUB
2.5605146
1 Port3 Network(PORT3) u INR
2.7963222
1 Port3 Network(PORT3) u IDR
Rp520.9835232
1 Port3 Network(PORT3) u KRW
44.323566
1 Port3 Network(PORT3) u PHP
1.8152736
1 Port3 Network(PORT3) u EGP
￡E.1.5422834
1 Port3 Network(PORT3) u BRL
R$0.1725654
1 Port3 Network(PORT3) u CAD
C$0.0435386
1 Port3 Network(PORT3) u BDT
3.8622234
1 Port3 Network(PORT3) u NGN
48.6675742
1 Port3 Network(PORT3) u COP
$127.6303868
1 Port3 Network(PORT3) u ZAR
R.0.559328
1 Port3 Network(PORT3) u UAH
1.3147386
1 Port3 Network(PORT3) u VES
Bs4.63988
1 Port3 Network(PORT3) u CLP
$30.8266
1 Port3 Network(PORT3) u PKR
Rs9.0051808
1 Port3 Network(PORT3) u KZT
17.1043138
1 Port3 Network(PORT3) u THB
฿1.0261762
1 Port3 Network(PORT3) u TWD
NT$0.9731036
1 Port3 Network(PORT3) u AED
د.إ0.1166326
1 Port3 Network(PORT3) u CHF
Fr0.025424
1 Port3 Network(PORT3) u HKD
HK$0.2475662
1 Port3 Network(PORT3) u AMD
֏12.1482228
1 Port3 Network(PORT3) u MAD
.د.م0.2853844
1 Port3 Network(PORT3) u MXN
$0.5923792
1 Port3 Network(PORT3) u SAR
ريال0.119175
1 Port3 Network(PORT3) u PLN
0.1153614
1 Port3 Network(PORT3) u RON
лв0.1376074
1 Port3 Network(PORT3) u SEK
kr0.2980964
1 Port3 Network(PORT3) u BGN
лв0.0530726
1 Port3 Network(PORT3) u HUF
Ft10.7219364
1 Port3 Network(PORT3) u CZK
0.662613
1 Port3 Network(PORT3) u KWD
د.ك0.0096929
1 Port3 Network(PORT3) u ILS
0.106463
1 Port3 Network(PORT3) u AOA
Kz28.9696946
1 Port3 Network(PORT3) u BHD
.د.ب0.01194928
1 Port3 Network(PORT3) u BMD
$0.03178
1 Port3 Network(PORT3) u DKK
kr0.2024386
1 Port3 Network(PORT3) u HNL
L0.8313648
1 Port3 Network(PORT3) u MUR
1.455524
1 Port3 Network(PORT3) u NAD
$0.5580568
1 Port3 Network(PORT3) u NOK
kr0.3174822
1 Port3 Network(PORT3) u NZD
$0.0537082
1 Port3 Network(PORT3) u PAB
B/.0.03178
1 Port3 Network(PORT3) u PGK
K0.1344294
1 Port3 Network(PORT3) u QAR
ر.ق0.1156792
1 Port3 Network(PORT3) u RSD
дин.3.1786356

Port3 Network Resurs

Za dublje razumijevanje Port3 Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Port3 Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Port3 Network

Koliko Port3 Network (PORT3) vrijedi danas?
Cijena PORT3 uživo u USD je 0.03178 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PORT3 u USD?
Trenutačna cijena PORT3 u USD je $ 0.03178. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Port3 Network?
Tržišna kapitalizacija za PORT3 je $ 15.89M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PORT3?
Količina u optjecaju za PORT3 je 499.85M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PORT3?
PORT3 je postigao ATH cijenu od 0.32825507030864065 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PORT3?
PORT3 je vidio ATL cijenu od 0.011041491512868788 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PORT3?
24-satni obujam trgovanja za PORT3 je $ 56.94K USD.
Hoće li PORT3 još narasti ove godine?
PORT3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PORT3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:28:30 (UTC+8)

Port3 Network (PORT3) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PORT3 u USD kalkulator

Iznos

PORT3
PORT3
USD
USD

1 PORT3 = 0.03178 USD

Trgujte PORT3

PORT3USDT
$0.03178
$0.03178$0.03178
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine