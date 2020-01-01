Pope (POPE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pope (POPE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pope (POPE) Informacije POPE is a meme coin created in support of the Pope and the Catholic Church with proceeds going to the church and its initiatives around the globe. Službena web stranica: https://getpopememes.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9u8PP725K2GUf4p5bhKebrzHTGgvHp6KDeQPf7jc1F1W Kupi POPE odmah!

Pope (POPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pope (POPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 124.42K $ 124.42K $ 124.42K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 622.10K $ 622.10K $ 622.10K Povijesni maksimum: $ 0.188 $ 0.188 $ 0.188 Povijesni minimum: $ 0.000159919841492935 $ 0.000159919841492935 $ 0.000159919841492935 Trenutna cijena: $ 0.0006221 $ 0.0006221 $ 0.0006221 Saznajte više o cijeni Pope (POPE)

Pope (POPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pope (POPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POPE tokena, istražite POPE cijenu tokena uživo!

