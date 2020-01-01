PONGO (PONGO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u PONGO (PONGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
PONGO (PONGO) Informacije

Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution.

Službena web stranica:
https://pongoxrp.com/
Istraživač blokova:
https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki

PONGO (PONGO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PONGO (PONGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 431.50K
Ukupna količina:
$ 100.00T
Količina u optjecaju:
$ 100.00T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 431.50K
Povijesni maksimum:
$ 0.0000001982
Povijesni minimum:
$ 0.00000000590108406
Trenutna cijena:
$ 0.000000004315
PONGO (PONGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike PONGO (PONGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PONGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PONGO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PONGO tokena, istražite PONGO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PONGO

Jeste li zainteresirani za dodavanje PONGO (PONGO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PONGO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

PONGO (PONGO) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PONGO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PONGO Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PONGO? Naša PONGO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.