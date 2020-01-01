PONGO (PONGO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PONGO (PONGO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PONGO (PONGO) Informacije Pongo isn’t just any skunk—he’s a warrior born in the meme coin trenches, where countless tokens rise and fall in the blink of an eye. Born with black and white fur, Pongo wears his colors with pride, symbolizing his loyalty to XRP and his mission to unite meme coins under one flag. For Pongo, the XRP blockchain isn’t just a platform—it’s his battleground, and he’s ready to lead the meme coin revolution. Službena web stranica: https://pongoxrp.com/ Istraživač blokova: https://xrpscan.com/account/504F4E474F000000000000000000000000000000.rwCq6TENSo3Hh9LKipXnLaxaeXBXKubqki Kupi PONGO odmah!

PONGO (PONGO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PONGO (PONGO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 431.50K $ 431.50K $ 431.50K Ukupna količina: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Količina u optjecaju: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 431.50K $ 431.50K $ 431.50K Povijesni maksimum: $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 $ 0.0000001982 Povijesni minimum: $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 $ 0.00000000590108406 Trenutna cijena: $ 0.000000004315 $ 0.000000004315 $ 0.000000004315 Saznajte više o cijeni PONGO (PONGO)

PONGO (PONGO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PONGO (PONGO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PONGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PONGO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PONGO tokena, istražite PONGO cijenu tokena uživo!

