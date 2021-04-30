POLKACITY (POLC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u POLKACITY (POLC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

POLKACITY (POLC) Informacije Polkacity is a new fully autonomus contract based NFT platform that allows you to invest in virtual assets in the form of a virtual city. Službena web stranica: https://polkacity.io Bijela knjiga: https://github.com/POLKACITY/Whitepaper/blob/main/Whitepaper%20Polka%20City%20V1.1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xaA8330FB2B4D5D07ABFE7A72262752a8505C6B37 Kupi POLC odmah!

POLKACITY (POLC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POLKACITY (POLC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 612.26K $ 612.26K $ 612.26K Ukupna količina: $ 432.53M $ 432.53M $ 432.53M Količina u optjecaju: $ 190.03M $ 190.03M $ 190.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Povijesni maksimum: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Povijesni minimum: $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 $ 0.000640293666682071 Trenutna cijena: $ 0.003222 $ 0.003222 $ 0.003222 Saznajte više o cijeni POLKACITY (POLC)

POLKACITY (POLC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike POLKACITY (POLC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POLC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POLC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POLC tokena, istražite POLC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti POLC Jeste li zainteresirani za dodavanje POLKACITY (POLC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje POLC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati POLC na MEXC-u odmah!

POLKACITY (POLC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena POLC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite POLC povijest cijena odmah!

POLC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POLC? Naša POLC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POLC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!