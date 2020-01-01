Pocket Network (POKT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pocket Network (POKT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pocket Network (POKT) Informacije Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT. Službena web stranica: https://www.pokt.network/ Bijela knjiga: https://docs.pokt.network/home/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/6CAsXfiCXZfP8APCG6Vma2DFMindopxiqYQN4LSQfhoC Kupi POKT odmah!

Pocket Network (POKT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pocket Network (POKT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.26M $ 72.26M $ 72.26M Ukupna količina: $ 2.38B $ 2.38B $ 2.38B Količina u optjecaju: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 76.04M $ 76.04M $ 76.04M Povijesni maksimum: $ 3.21 $ 3.21 $ 3.21 Povijesni minimum: $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 $ 0.008747360397530879 Trenutna cijena: $ 0.03199 $ 0.03199 $ 0.03199 Saznajte više o cijeni Pocket Network (POKT)

Pocket Network (POKT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pocket Network (POKT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POKT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POKT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POKT tokena, istražite POKT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti POKT Jeste li zainteresirani za dodavanje Pocket Network (POKT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje POKT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati POKT na MEXC-u odmah!

Pocket Network (POKT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena POKT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite POKT povijest cijena odmah!

POKT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POKT? Naša POKT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POKT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!