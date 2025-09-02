Više o POKT

Pocket Network Logotip

Pocket Network Cijena(POKT)

Grafikon aktualnih cijena Pocket Network (POKT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:16:38 (UTC+8)

Pocket Network (POKT) Informacije o cijeni (USD)

Pocket Network (POKT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03224. Tijekom protekla 24 sata, POKTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.031945 i najviše cijene $ 0.034623, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POKT je $ 3.099854645224399, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008747360397530879.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POKT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.52% u posljednjih 24 sata i -6.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pocket Network (POKT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pocket Network je $ 72.56M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 15.97K. Količina u optjecaju POKT je 2.25B, s ukupnom količinom od 2376850981.532721. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.63M.

Pocket Network (POKT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pocket Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00083345-2.52%
30 dana$ -0.004903-13.21%
60 dana$ -0.003124-8.84%
90 dana$ -0.017395-35.05%
Pocket Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u POKT od $ -0.00083345 (-2.52%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pocket Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.004903 (-13.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pocket Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u POKT od $ -0.003124 (-8.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pocket Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.017395 (-35.05%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pocket Network (POKT)?

Pogledajte Pocket Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pocket Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti POKT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pocket Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pocket Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pocket Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pocket Network (POKT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pocket Network (POKT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pocket Network.

Provjerite Pocket Network predviđanje cijene sada!

Pocket Network (POKT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pocket Network (POKT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POKT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pocket Network (POKT)

Tražiš kako kupiti Pocket Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pocket Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

POKT u lokalnim valutama

Pocket Network Resurs

Za dublje razumijevanje Pocket Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pocket Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pocket Network

Koliko Pocket Network (POKT) vrijedi danas?
Cijena POKT uživo u USD je 0.03224 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POKT u USD?
Trenutačna cijena POKT u USD je $ 0.03224. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pocket Network?
Tržišna kapitalizacija za POKT je $ 72.56M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POKT?
Količina u optjecaju za POKT je 2.25B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POKT?
POKT je postigao ATH cijenu od 3.099854645224399 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POKT?
POKT je vidio ATL cijenu od 0.008747360397530879 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POKT?
24-satni obujam trgovanja za POKT je $ 15.97K USD.
Hoće li POKT još narasti ove godine?
POKT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POKT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pocket Network (POKT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

