POKE CASINO (POKE) Informacije POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse. Službena web stranica: https://poke-casino.com Bijela knjiga: https://poke-coin.gitbook.io/poke Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU Kupi POKE odmah!

POKE CASINO (POKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POKE CASINO (POKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 15.10B $ 15.10B $ 15.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 61.61M $ 61.61M $ 61.61M Povijesni maksimum: $ 0.028665 $ 0.028665 $ 0.028665 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.00408 $ 0.00408 $ 0.00408 Saznajte više o cijeni POKE CASINO (POKE)

POKE CASINO (POKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike POKE CASINO (POKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj POKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja POKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku POKE tokena, istražite POKE cijenu tokena uživo!

POKE CASINO (POKE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena POKE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite POKE povijest cijena odmah!

POKE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide POKE? Naša POKE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte POKE predviđanje cijene tokena odmah!

