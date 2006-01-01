POKE CASINO (POKE) Tokenomika

POKE CASINO (POKE) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u POKE CASINO (POKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
POKE CASINO (POKE) Informacije

POKE is a utility token on the Solana chain, designed for use in junket and online casinos. It enables a sustainable and transparent Web3 casino experience through tokenomics, staking, governance, and an auto buy-back system. A metaverse casino is also in development, aiming to create a next-generation entertainment model combining Web3 × Metaverse.

Službena web stranica:
https://poke-casino.com
Bijela knjiga:
https://poke-coin.gitbook.io/poke
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/5UxCP4wR84soYRSS8t32HZc8a9wCJpEnK4xykB8pmCcU

POKE CASINO (POKE) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za POKE CASINO (POKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
Ukupna količina:
$ 15.10B
$ 15.10B$ 15.10B
Količina u optjecaju:
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 61.61M
$ 61.61M$ 61.61M
Povijesni maksimum:
$ 0.028665
$ 0.028665$ 0.028665
Povijesni minimum:
Trenutna cijena:
$ 0.00408
$ 0.00408$ 0.00408

POKE CASINO (POKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike POKE CASINO (POKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj POKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja POKE tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku POKE tokena, istražite POKE cijenu tokena uživo!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.