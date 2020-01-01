Phoenic (PNIC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Phoenic (PNIC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Phoenic (PNIC) Informacije Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions. Službena web stranica: https://phoenictoken.com/ Bijela knjiga: https://phoenictoken.com/whitepaper Istraživač blokova: https://avascan.info/blockchain/c/address/0x4f3c5c53279536ffcfe8bcafb78e612e933d53c6/transactions Kupi PNIC odmah!

Phoenic (PNIC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Phoenic (PNIC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 547.91K $ 547.91K $ 547.91K Ukupna količina: $ 5.56B $ 5.56B $ 5.56B Količina u optjecaju: $ 254.37M $ 254.37M $ 254.37M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.97M $ 11.97M $ 11.97M Povijesni maksimum: $ 0.3799 $ 0.3799 $ 0.3799 Povijesni minimum: $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 $ 0.000283492125889431 Trenutna cijena: $ 0.002154 $ 0.002154 $ 0.002154 Saznajte više o cijeni Phoenic (PNIC)

Phoenic (PNIC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Phoenic (PNIC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PNIC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PNIC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PNIC tokena, istražite PNIC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PNIC Jeste li zainteresirani za dodavanje Phoenic (PNIC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PNIC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PNIC na MEXC-u odmah!

Phoenic (PNIC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PNIC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PNIC povijest cijena odmah!

PNIC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PNIC? Naša PNIC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PNIC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!