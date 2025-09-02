Što je Phoenic (PNIC)

Phoenic Token is a cryptocurrency designed for secure, fast, and low-cost transactions. It operates on a decentralized, non-custodial framework, allowing users full control over their assets without third-party interference. This token is integrated into various platforms and applications, enhancing its utility for real-world financial interactions.

Phoenic Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Phoenic (PNIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Phoenic (PNIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Phoenic.

Phoenic (PNIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Phoenic (PNIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PNIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Phoenic (PNIC)

Tražiš kako kupiti Phoenic? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Phoenic na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PNIC u lokalnim valutama

Phoenic Resurs

Za dublje razumijevanje Phoenic, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Phoenic Koliko Phoenic (PNIC) vrijedi danas? Cijena PNIC uživo u USD je 0.002251 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PNIC u USD? $ 0.002251 . Provjerite Trenutačna cijena PNIC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Phoenic? Tržišna kapitalizacija za PNIC je $ 572.58K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PNIC? Količina u optjecaju za PNIC je 254.37M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PNIC? PNIC je postigao ATH cijenu od 0.4737735453901514 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PNIC? PNIC je vidio ATL cijenu od 0.000283492125889431 USD . Koliki je obujam trgovanja za PNIC? 24-satni obujam trgovanja za PNIC je $ 55.16K USD . Hoće li PNIC još narasti ove godine? PNIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PNIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Phoenic (PNIC) Važna ažuriranja industrije

