Ponder (PNDR) Informacije Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Službena web stranica: https://ponder.one/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/c24hgpffu5pkp8m3 Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x73624d2dEF952C77a1f3B5AD995eef53E49639EC Kupi PNDR odmah!

Ponder (PNDR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Ponder (PNDR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 154.20K $ 154.20K $ 154.20K Povijesni maksimum: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Povijesni minimum: $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 $ 0.001020379552365619 Trenutna cijena: $ 0.001542 $ 0.001542 $ 0.001542 Saznajte više o cijeni Ponder (PNDR)

Ponder (PNDR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Ponder (PNDR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PNDR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PNDR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PNDR tokena, istražite PNDR cijenu tokena uživo!

Ponder (PNDR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PNDR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PNDR povijest cijena odmah!

PNDR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PNDR? Naša PNDR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PNDR predviđanje cijene tokena odmah!

