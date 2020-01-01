Pond Coin (PNDC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pond Coin (PNDC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pond Coin (PNDC) Informacije Pond0x is a meme coin on Ethereum. Službena web stranica: https://www.pond0x.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x423f4e6138E475D85CF7Ea071AC92097Ed631eea Kupi PNDC odmah!

Pond Coin (PNDC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pond Coin (PNDC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 22.55T $ 22.55T $ 22.55T Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M Povijesni maksimum: $ 0.0000032 $ 0.0000032 $ 0.0000032 Povijesni minimum: $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 $ 0.000000000000000003 Trenutna cijena: $ 0.00000011781 $ 0.00000011781 $ 0.00000011781 Saznajte više o cijeni Pond Coin (PNDC)

Pond Coin (PNDC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pond Coin (PNDC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PNDC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PNDC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PNDC tokena, istražite PNDC cijenu tokena uživo!

