Više o PNDC

PNDC Informacije o cijeni

PNDC Službena web stranica

PNDC Tokenomija

PNDC Prognoza cijena

PNDC Povijest

Vodič za kupnju PNDC

Konverter PNDC u fiducijarnu valutu

PNDC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Pond Coin Logotip

Pond Coin Cijena(PNDC)

1 PNDC u USD cijena uživo:

$0.00000010531
$0.00000010531$0.00000010531
-6.83%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Pond Coin (PNDC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:07:27 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000010421
$ 0.00000010421$ 0.00000010421
24-satna najniža cijena
$ 0.00000012155
$ 0.00000012155$ 0.00000012155
24-satna najviša cijena

$ 0.00000010421
$ 0.00000010421$ 0.00000010421

$ 0.00000012155
$ 0.00000012155$ 0.00000012155

$ 0.000002987715549875
$ 0.000002987715549875$ 0.000002987715549875

$ 0.000000000000000003
$ 0.000000000000000003$ 0.000000000000000003

+0.07%

-6.83%

-5.89%

-5.89%

Pond Coin (PNDC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000010532. Tijekom protekla 24 sata, PNDCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000010421 i najviše cijene $ 0.00000012155, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PNDC je $ 0.000002987715549875, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000000000003.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PNDC se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -6.83% u posljednjih 24 sata i -5.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pond Coin (PNDC)

No.3714

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.15K
$ 57.15K$ 57.15K

$ 2.38M
$ 2.38M$ 2.38M

0.00
0.00 0.00

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

22,551,271,108,212
22,551,271,108,212 22,551,271,108,212

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pond Coin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.15K. Količina u optjecaju PNDC je 0.00, s ukupnom količinom od 22551271108212. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.38M.

Pond Coin (PNDC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pond Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000000077199-6.83%
30 dana$ -0.0000000616-36.91%
60 dana$ +0.00000003222+44.07%
90 dana$ +0.00000006928+192.23%
Pond Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PNDC od $ -0.0000000077199 (-6.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pond Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000000616 (-36.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pond Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PNDC od $ +0.00000003222 (+44.07%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pond Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00000006928 (+192.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pond Coin (PNDC)?

Pogledajte Pond Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pond Coin (PNDC)

Pond0x is a meme coin on Ethereum.

Pond Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pond Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PNDC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pond Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pond Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pond Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pond Coin (PNDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pond Coin (PNDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pond Coin.

Provjerite Pond Coin predviđanje cijene sada!

Pond Coin (PNDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pond Coin (PNDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PNDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pond Coin (PNDC)

Tražiš kako kupiti Pond Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pond Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PNDC u lokalnim valutama

1 Pond Coin(PNDC) u VND
0.0027714958
1 Pond Coin(PNDC) u AUD
A$0.0000001600864
1 Pond Coin(PNDC) u GBP
0.0000000768836
1 Pond Coin(PNDC) u EUR
0.000000089522
1 Pond Coin(PNDC) u USD
$0.00000010532
1 Pond Coin(PNDC) u MYR
RM0.0000004444504
1 Pond Coin(PNDC) u TRY
0.0000043328648
1 Pond Coin(PNDC) u JPY
¥0.00001548204
1 Pond Coin(PNDC) u ARS
ARS$0.0001450688212
1 Pond Coin(PNDC) u RUB
0.0000084866856
1 Pond Coin(PNDC) u INR
0.0000092744792
1 Pond Coin(PNDC) u IDR
Rp0.0017265571008
1 Pond Coin(PNDC) u KRW
0.000146889804
1 Pond Coin(PNDC) u PHP
0.0000060169316
1 Pond Coin(PNDC) u EGP
￡E.0.0000051111796
1 Pond Coin(PNDC) u BRL
R$0.0000005718876
1 Pond Coin(PNDC) u CAD
C$0.0000001442884
1 Pond Coin(PNDC) u BDT
0.0000127995396
1 Pond Coin(PNDC) u NGN
0.0001612859948
1 Pond Coin(PNDC) u COP
$0.0004229714392
1 Pond Coin(PNDC) u ZAR
R.0.000001853632
1 Pond Coin(PNDC) u UAH
0.0000043634076
1 Pond Coin(PNDC) u VES
Bs0.00001537672
1 Pond Coin(PNDC) u CLP
$0.00010194976
1 Pond Coin(PNDC) u PKR
Rs0.0000298856032
1 Pond Coin(PNDC) u KZT
0.0000567759056
1 Pond Coin(PNDC) u THB
฿0.0000034028892
1 Pond Coin(PNDC) u TWD
NT$0.0000032270048
1 Pond Coin(PNDC) u AED
د.إ0.0000003865244
1 Pond Coin(PNDC) u CHF
Fr0.000000084256
1 Pond Coin(PNDC) u HKD
HK$0.0000008204428
1 Pond Coin(PNDC) u AMD
֏0.000040290166
1 Pond Coin(PNDC) u MAD
.د.م0.0000009457736
1 Pond Coin(PNDC) u MXN
$0.000001964218
1 Pond Coin(PNDC) u SAR
ريال0.00000039495
1 Pond Coin(PNDC) u PLN
0.0000003833648
1 Pond Coin(PNDC) u RON
лв0.0000004560356
1 Pond Coin(PNDC) u SEK
kr0.0000009889548
1 Pond Coin(PNDC) u BGN
лв0.0000001758844
1 Pond Coin(PNDC) u HUF
Ft0.0000355686704
1 Pond Coin(PNDC) u CZK
0.0000021980284
1 Pond Coin(PNDC) u KWD
د.ك0.0000000321226
1 Pond Coin(PNDC) u ILS
0.000000352822
1 Pond Coin(PNDC) u AOA
Kz0.0000960065524
1 Pond Coin(PNDC) u BHD
.د.ب0.00000003970564
1 Pond Coin(PNDC) u BMD
$0.00000010532
1 Pond Coin(PNDC) u DKK
kr0.0000006708884
1 Pond Coin(PNDC) u HNL
L0.0000027604372
1 Pond Coin(PNDC) u MUR
0.000004823656
1 Pond Coin(PNDC) u NAD
$0.000001853632
1 Pond Coin(PNDC) u NOK
kr0.0000010521468
1 Pond Coin(PNDC) u NZD
$0.0000001779908
1 Pond Coin(PNDC) u PAB
B/.0.00000010532
1 Pond Coin(PNDC) u PGK
K0.0000004455036
1 Pond Coin(PNDC) u QAR
ر.ق0.000000384418
1 Pond Coin(PNDC) u RSD
дин.0.0000105456916

Pond Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Pond Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Pond Coin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pond Coin

Koliko Pond Coin (PNDC) vrijedi danas?
Cijena PNDC uživo u USD je 0.00000010532 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PNDC u USD?
Trenutačna cijena PNDC u USD je $ 0.00000010532. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pond Coin?
Tržišna kapitalizacija za PNDC je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PNDC?
Količina u optjecaju za PNDC je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PNDC?
PNDC je postigao ATH cijenu od 0.000002987715549875 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PNDC?
PNDC je vidio ATL cijenu od 0.000000000000000003 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PNDC?
24-satni obujam trgovanja za PNDC je $ 57.15K USD.
Hoće li PNDC još narasti ove godine?
PNDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PNDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:07:27 (UTC+8)

Pond Coin (PNDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

PNDC u USD kalkulator

Iznos

PNDC
PNDC
USD
USD

1 PNDC = 0.000000 USD

Trgujte PNDC

PNDCUSDT
$0.00000010531
$0.00000010531$0.00000010531
-6.87%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine