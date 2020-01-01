Primex Finance (PMX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Primex Finance (PMX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity. Službena web stranica: https://primex.finance/ Bijela knjiga: https://docsend.com/view/qqd7badxxqhcyqxp Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=base&tab=transactions&tokenAddress=0x0b3eaead748facdb9d943d3407011f16eb17d0cf

Primex Finance (PMX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Primex Finance (PMX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 99.87K $ 99.87K $ 99.87K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 70.88M $ 70.88M $ 70.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Povijesni maksimum: $ 0.288 $ 0.288 $ 0.288 Povijesni minimum: $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 $ 0.001269341594771277 Trenutna cijena: $ 0.001409 $ 0.001409 $ 0.001409 Saznajte više o cijeni Primex Finance (PMX)

Primex Finance (PMX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Primex Finance (PMX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PMX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PMX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PMX tokena, istražite PMX cijenu tokena uživo!

Primex Finance (PMX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PMX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PMX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PMX? Naša PMX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

