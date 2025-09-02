Više o PMX

Primex Finance Logotip

Primex Finance Cijena(PMX)

1 PMX u USD cijena uživo:

$0.001425
$0.001425$0.001425
-1.58%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Primex Finance (PMX)
Primex Finance (PMX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014
24-satna najniža cijena
$ 0.001505
$ 0.001505$ 0.001505
24-satna najviša cijena

$ 0.0014
$ 0.0014$ 0.0014

$ 0.001505
$ 0.001505$ 0.001505

$ 0.1470065451318929
$ 0.1470065451318929$ 0.1470065451318929

$ 0.001269341594771277
$ 0.001269341594771277$ 0.001269341594771277

0.00%

-1.58%

-3.33%

-3.33%

Primex Finance (PMX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001425. Tijekom protekla 24 sata, PMXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0014 i najviše cijene $ 0.001505, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PMX je $ 0.1470065451318929, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001269341594771277.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PMX se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -3.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Primex Finance (PMX)

No.2911

$ 101.01K
$ 101.01K$ 101.01K

$ 25.47K
$ 25.47K$ 25.47K

$ 1.43M
$ 1.43M$ 1.43M

70.88M
70.88M 70.88M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

7.08%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Primex Finance je $ 101.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 25.47K. Količina u optjecaju PMX je 70.88M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.43M.

Primex Finance (PMX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Primex Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00002288-1.58%
30 dana$ -0.000233-14.06%
60 dana$ -0.00155-52.11%
90 dana$ -0.002351-62.27%
Primex Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PMX od $ -0.00002288 (-1.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Primex Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000233 (-14.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Primex Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PMX od $ -0.00155 (-52.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Primex Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002351 (-62.27%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Primex Finance (PMX)?

Pogledajte Primex Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Primex Finance (PMX)

Primex Finance is a leveraged trading and yield farming protocol/app that lets you use lender liquidity to boost positions across other DeFi protocols. You can leverage RWAs, DEX LP positions, leverage trade on spot DEXs, and get into LST, LRT all using lender liquidity.

Primex Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Primex Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PMX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Primex Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Primex Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Primex Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Primex Finance (PMX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Primex Finance (PMX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Primex Finance.

Provjerite Primex Finance predviđanje cijene sada!

Primex Finance (PMX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Primex Finance (PMX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PMX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Primex Finance (PMX)

Tražiš kako kupiti Primex Finance? Proces je jednostavan i bez muke!

PMX u lokalnim valutama

1 Primex Finance(PMX) u VND
37.498875
1 Primex Finance(PMX) u AUD
A$0.002166
1 Primex Finance(PMX) u GBP
0.00104025
1 Primex Finance(PMX) u EUR
0.00121125
1 Primex Finance(PMX) u USD
$0.001425
1 Primex Finance(PMX) u MYR
RM0.0060135
1 Primex Finance(PMX) u TRY
0.0586245
1 Primex Finance(PMX) u JPY
¥0.209475
1 Primex Finance(PMX) u ARS
ARS$1.96280925
1 Primex Finance(PMX) u RUB
0.1148265
1 Primex Finance(PMX) u INR
0.1254855
1 Primex Finance(PMX) u IDR
Rp23.360652
1 Primex Finance(PMX) u KRW
1.9874475
1 Primex Finance(PMX) u PHP
0.08141025
1 Primex Finance(PMX) u EGP
￡E.0.06915525
1 Primex Finance(PMX) u BRL
R$0.00773775
1 Primex Finance(PMX) u CAD
C$0.00195225
1 Primex Finance(PMX) u BDT
0.17318025
1 Primex Finance(PMX) u NGN
2.18223075
1 Primex Finance(PMX) u COP
$5.7228855
1 Primex Finance(PMX) u ZAR
R.0.02508
1 Primex Finance(PMX) u UAH
0.05903775
1 Primex Finance(PMX) u VES
Bs0.20805
1 Primex Finance(PMX) u CLP
$1.3794
1 Primex Finance(PMX) u PKR
Rs0.404358
1 Primex Finance(PMX) u KZT
0.768189
1 Primex Finance(PMX) u THB
฿0.04604175
1 Primex Finance(PMX) u TWD
NT$0.043662
1 Primex Finance(PMX) u AED
د.إ0.00522975
1 Primex Finance(PMX) u CHF
Fr0.00114
1 Primex Finance(PMX) u HKD
HK$0.01110075
1 Primex Finance(PMX) u AMD
֏0.54513375
1 Primex Finance(PMX) u MAD
.د.م0.0127965
1 Primex Finance(PMX) u MXN
$0.02657625
1 Primex Finance(PMX) u SAR
ريال0.00534375
1 Primex Finance(PMX) u PLN
0.005187
1 Primex Finance(PMX) u RON
лв0.00617025
1 Primex Finance(PMX) u SEK
kr0.01338075
1 Primex Finance(PMX) u BGN
лв0.00237975
1 Primex Finance(PMX) u HUF
Ft0.481251
1 Primex Finance(PMX) u CZK
0.02973975
1 Primex Finance(PMX) u KWD
د.ك0.000434625
1 Primex Finance(PMX) u ILS
0.00477375
1 Primex Finance(PMX) u AOA
Kz1.29898725
1 Primex Finance(PMX) u BHD
.د.ب0.000537225
1 Primex Finance(PMX) u BMD
$0.001425
1 Primex Finance(PMX) u DKK
kr0.00907725
1 Primex Finance(PMX) u HNL
L0.03734925
1 Primex Finance(PMX) u MUR
0.065265
1 Primex Finance(PMX) u NAD
$0.02508
1 Primex Finance(PMX) u NOK
kr0.01423575
1 Primex Finance(PMX) u NZD
$0.00240825
1 Primex Finance(PMX) u PAB
B/.0.001425
1 Primex Finance(PMX) u PGK
K0.00602775
1 Primex Finance(PMX) u QAR
ر.ق0.00520125
1 Primex Finance(PMX) u RSD
дин.0.14268525

Primex Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Primex Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Primex Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Primex Finance

Koliko Primex Finance (PMX) vrijedi danas?
Cijena PMX uživo u USD je 0.001425 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PMX u USD?
Trenutačna cijena PMX u USD je $ 0.001425. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Primex Finance?
Tržišna kapitalizacija za PMX je $ 101.01K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PMX?
Količina u optjecaju za PMX je 70.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PMX?
PMX je postigao ATH cijenu od 0.1470065451318929 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PMX?
PMX je vidio ATL cijenu od 0.001269341594771277 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PMX?
24-satni obujam trgovanja za PMX je $ 25.47K USD.
Hoće li PMX još narasti ove godine?
PMX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PMX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Primex Finance (PMX) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

