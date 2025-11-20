PlayMindProtocol Cijena danas

Trenutačna cijena PlayMindProtocol (PMIND) danas je $ 0.0000000238, s promjenom od 53.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PMIND u USD je $ 0.0000000238 po PMIND.

PlayMindProtocol trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PMIND. Tijekom posljednja 24 sata, PMIND trgovao je između $ 0.000000016 (niska) i $ 0.000000115 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PMIND se kretao -8.47% u posljednjem satu i -99.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 603.93K.

Informacije o tržištu PlayMindProtocol (PMIND)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 603.93K$ 603.93K $ 603.93K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 238.00K$ 238.00K $ 238.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 10,000,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija PlayMindProtocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 603.93K. Količina u optjecaju PMIND je --, s ukupnom količinom od 10000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 238.00K.