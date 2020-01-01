PLYR L1 (PLYR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PLYR L1 (PLYR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PLYR L1 (PLYR) Informacije PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry. Službena web stranica: https://plyr.network Bijela knjiga: https://whitepaper.plyr.network/ Istraživač blokova: https://explorer.plyr.network/ Kupi PLYR odmah!

PLYR L1 (PLYR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PLYR L1 (PLYR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 266.02K $ 266.02K $ 266.02K Ukupna količina: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Količina u optjecaju: $ 86.09M $ 86.09M $ 86.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.32M $ 2.32M $ 2.32M Povijesni maksimum: $ 0.10656 $ 0.10656 $ 0.10656 Povijesni minimum: $ 0.000070726980602056 $ 0.000070726980602056 $ 0.000070726980602056 Trenutna cijena: $ 0.00309 $ 0.00309 $ 0.00309 Saznajte više o cijeni PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 (PLYR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PLYR L1 (PLYR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLYR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLYR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLYR tokena, istražite PLYR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PLYR Jeste li zainteresirani za dodavanje PLYR L1 (PLYR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PLYR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PLYR na MEXC-u odmah!

PLYR L1 (PLYR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PLYR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PLYR povijest cijena odmah!

PLYR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLYR? Naša PLYR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PLYR predviđanje cijene tokena odmah!

