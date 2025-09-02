PLYR L1 (PLYR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00335. Tijekom protekla 24 sata, PLYRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00307 i najviše cijene $ 0.00338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLYR je $ 0.02440709538718052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00031171224241806.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLYR se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +6.68% u posljednjih 24 sata i +13.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PLYR L1 (PLYR)
No.2481
$ 288.41K
$ 2.03K
$ 2.51M
86.09M
750,000,000
749,982,551.7703701
11.47%
PLYR
Trenutačna tržišna kapitalizacija PLYR L1 je $ 288.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.03K. Količina u optjecaju PLYR je 86.09M, s ukupnom količinom od 749982551.7703701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.51M.
PLYR L1 (PLYR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PLYR L1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0002098
+6.68%
30 dana
$ -0.00252
-42.94%
60 dana
$ -0.00161
-32.46%
90 dana
$ -0.0048
-58.90%
PLYR L1 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PLYR od $ +0.0002098 (+6.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PLYR L1 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00252 (-42.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PLYR L1 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PLYR od $ -0.00161 (-32.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PLYR L1 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0048 (-58.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PLYR L1 (PLYR)?
PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.
PLYR L1 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će PLYR L1 (PLYR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PLYR L1 (PLYR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PLYR L1.
Razumijevanje tokenomike PLYR L1 (PLYR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLYR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
