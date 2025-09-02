Što je PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PLYR L1 (PLYR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PLYR L1 (PLYR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PLYR L1.

PLYR L1 (PLYR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PLYR L1 (PLYR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLYR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 Resurs

Za dublje razumijevanje PLYR L1, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PLYR L1 Koliko PLYR L1 (PLYR) vrijedi danas? Cijena PLYR uživo u USD je 0.00335 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PLYR u USD? $ 0.00335 . Provjerite Trenutačna cijena PLYR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PLYR L1? Tržišna kapitalizacija za PLYR je $ 288.41K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PLYR? Količina u optjecaju za PLYR je 86.09M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLYR? PLYR je postigao ATH cijenu od 0.02440709538718052 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLYR? PLYR je vidio ATL cijenu od 0.00031171224241806 USD . Koliki je obujam trgovanja za PLYR? 24-satni obujam trgovanja za PLYR je $ 2.03K USD . Hoće li PLYR još narasti ove godine? PLYR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLYR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

