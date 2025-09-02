Više o PLYR

PLYR L1 Logotip

PLYR L1 Cijena(PLYR)

1 PLYR u USD cijena uživo:

$0.00335
$0.00335$0.00335
+6.68%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PLYR L1 (PLYR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:07:13 (UTC+8)

PLYR L1 (PLYR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00307
$ 0.00307$ 0.00307
24-satna najniža cijena
$ 0.00338
$ 0.00338$ 0.00338
24-satna najviša cijena

$ 0.00307
$ 0.00307$ 0.00307

$ 0.00338
$ 0.00338$ 0.00338

$ 0.02440709538718052
$ 0.02440709538718052$ 0.02440709538718052

$ 0.00031171224241806
$ 0.00031171224241806$ 0.00031171224241806

+0.90%

+6.68%

+13.55%

+13.55%

PLYR L1 (PLYR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00335. Tijekom protekla 24 sata, PLYRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00307 i najviše cijene $ 0.00338, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLYR je $ 0.02440709538718052, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00031171224241806.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLYR se promijenio za +0.90% u posljednjih sat vremena, +6.68% u posljednjih 24 sata i +13.55% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PLYR L1 (PLYR)

No.2481

$ 288.41K
$ 288.41K$ 288.41K

$ 2.03K
$ 2.03K$ 2.03K

$ 2.51M
$ 2.51M$ 2.51M

86.09M
86.09M 86.09M

750,000,000
750,000,000 750,000,000

749,982,551.7703701
749,982,551.7703701 749,982,551.7703701

11.47%

PLYR

Trenutačna tržišna kapitalizacija PLYR L1 je $ 288.41K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.03K. Količina u optjecaju PLYR je 86.09M, s ukupnom količinom od 749982551.7703701. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.51M.

PLYR L1 (PLYR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PLYR L1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002098+6.68%
30 dana$ -0.00252-42.94%
60 dana$ -0.00161-32.46%
90 dana$ -0.0048-58.90%
PLYR L1 promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PLYR od $ +0.0002098 (+6.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PLYR L1 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00252 (-42.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PLYR L1 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PLYR od $ -0.00161 (-32.46%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PLYR L1 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0048 (-58.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PLYR L1 (PLYR)?

Pogledajte PLYR L1 stranicu Povijest cijena sada.

Što je PLYR L1 (PLYR)

PLYR Chain is a decentralized gaming blockchain designed to deliver a seamless Web3 experience for both developers and players. With a focus on gaming, NFTs, and community-driven projects, PLYR Chain aims to empower users with a secure, scalable, and interoperable platform tailored to the needs of the gaming industry.

PLYR L1 dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PLYR L1 ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PLYR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PLYR L1 na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PLYR L1 učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PLYR L1 Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PLYR L1 (PLYR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PLYR L1 (PLYR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PLYR L1.

Provjerite PLYR L1 predviđanje cijene sada!

PLYR L1 (PLYR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PLYR L1 (PLYR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLYR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PLYR L1 (PLYR)

Tražiš kako kupiti PLYR L1? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PLYR L1 na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PLYR L1 Resurs

Za dublje razumijevanje PLYR L1, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena PLYR L1 web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PLYR L1

Koliko PLYR L1 (PLYR) vrijedi danas?
Cijena PLYR uživo u USD je 0.00335 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLYR u USD?
Trenutačna cijena PLYR u USD je $ 0.00335. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PLYR L1?
Tržišna kapitalizacija za PLYR je $ 288.41K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLYR?
Količina u optjecaju za PLYR je 86.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLYR?
PLYR je postigao ATH cijenu od 0.02440709538718052 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLYR?
PLYR je vidio ATL cijenu od 0.00031171224241806 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLYR?
24-satni obujam trgovanja za PLYR je $ 2.03K USD.
Hoće li PLYR još narasti ove godine?
PLYR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLYR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:07:13 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

