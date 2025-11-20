Palantir Cijena danas

Trenutačna cijena Palantir (PLTRON) danas je $ 172.85, s promjenom od 3.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PLTRON u USD je $ 172.85 po PLTRON.

Palantir trenutačno je na #2319 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 621.42K, s količinom u optjecaju od 3.60K PLTRON. Tijekom posljednja 24 sata, PLTRON trgovao je između $ 162.74 (niska) i $ 174.3 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 215.93806231164194, dok je rekordna najniža cijena bila $ 148.01003259450354.

U kratkoročnim performansama, PLTRON se kretao 0.00% u posljednjem satu i -6.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 93.38K.

Informacije o tržištu Palantir (PLTRON)

Poredak No.2319 Tržišna kapitalizacija $ 621.42K$ 621.42K $ 621.42K Obujam (24 sata) $ 93.38K$ 93.38K $ 93.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 621.42K$ 621.42K $ 621.42K Količina u optjecaju 3.60K 3.60K 3.60K Ukupna količina 3,595.13247278 3,595.13247278 3,595.13247278 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Palantir je $ 621.42K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 93.38K. Količina u optjecaju PLTRON je 3.60K, s ukupnom količinom od 3595.13247278. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 621.42K.