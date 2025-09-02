Više o PLT

Poollotto.finance Logotip

Poollotto.finance Cijena(PLT)

1 PLT u USD cijena uživo:

$0.933
-0.85%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Poollotto.finance (PLT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:56:55 (UTC+8)

Poollotto.finance (PLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.893
24-satna najniža cijena
$ 0.996
24-satna najviša cijena

$ 0.893
$ 0.996
$ 20.537504511928866
$ 0.43042255471789787
+0.21%

-0.85%

-4.31%

-4.31%

Poollotto.finance (PLT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.933. Tijekom protekla 24 sata, PLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.893 i najviše cijene $ 0.996, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLT je $ 20.537504511928866, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.43042255471789787.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLT se promijenio za +0.21% u posljednjih sat vremena, -0.85% u posljednjih 24 sata i -4.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Poollotto.finance (PLT)

No.4270

$ 0.00
$ 61.73K
$ 17.91M
0.00
19,200,000
BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Poollotto.finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.73K. Količina u optjecaju PLT je 0.00, s ukupnom količinom od 19200000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.91M.

Poollotto.finance (PLT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Poollotto.finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.008-0.85%
30 dana$ -0.092-8.98%
60 dana$ -0.787-45.76%
90 dana$ -0.638-40.62%
Poollotto.finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PLT od $ -0.008 (-0.85%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Poollotto.finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.092 (-8.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Poollotto.finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PLT od $ -0.787 (-45.76%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Poollotto.finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.638 (-40.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Poollotto.finance (PLT)?

Pogledajte Poollotto.finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Poollotto.finance (PLT)

Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.

Poollotto.finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Poollotto.finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PLT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Poollotto.finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Poollotto.finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Poollotto.finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Poollotto.finance (PLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Poollotto.finance (PLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Poollotto.finance.

Provjerite Poollotto.finance predviđanje cijene sada!

Poollotto.finance (PLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Poollotto.finance (PLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Poollotto.finance (PLT)

Tražiš kako kupiti Poollotto.finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Poollotto.finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Poollotto.finance Resurs

Za dublje razumijevanje Poollotto.finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Poollotto.finance

Koliko Poollotto.finance (PLT) vrijedi danas?
Cijena PLT uživo u USD je 0.933 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLT u USD?
Trenutačna cijena PLT u USD je $ 0.933. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Poollotto.finance?
Tržišna kapitalizacija za PLT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLT?
Količina u optjecaju za PLT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLT?
PLT je postigao ATH cijenu od 20.537504511928866 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLT?
PLT je vidio ATL cijenu od 0.43042255471789787 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLT?
24-satni obujam trgovanja za PLT je $ 61.73K USD.
Hoće li PLT još narasti ove godine?
PLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:56:55 (UTC+8)

Poollotto.finance (PLT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

