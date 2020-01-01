Plena Finance (PLENA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Plena Finance (PLENA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Plena Finance (PLENA) Informacije In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios. Službena web stranica: https://plena.finance/ Bijela knjiga: https://files.plena.finance/files/lite-paper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/1dHeFbmsVktbHXGcW2GZkfkfYxV4yTKbcusNV3fyTX8 Kupi PLENA odmah!

Plena Finance (PLENA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Plena Finance (PLENA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Povijesni maksimum: $ 0.0673 $ 0.0673 $ 0.0673 Povijesni minimum: $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 $ 0.000448794929850895 Trenutna cijena: $ 0.000985 $ 0.000985 $ 0.000985 Saznajte više o cijeni Plena Finance (PLENA)

Plena Finance (PLENA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Plena Finance (PLENA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLENA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLENA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLENA tokena, istražite PLENA cijenu tokena uživo!

