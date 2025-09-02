Više o PLENA

Plena Finance Logotip

Plena Finance Cijena(PLENA)

1 PLENA u USD cijena uživo:

$0.001176
$0.001176$0.001176
-0.16%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Plena Finance (PLENA)
Plena Finance (PLENA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00105
$ 0.00105$ 0.00105
24-satna najniža cijena
$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119
24-satna najviša cijena

$ 0.00105
$ 0.00105$ 0.00105

$ 0.00119
$ 0.00119$ 0.00119

$ 0.056203910512605156
$ 0.056203910512605156$ 0.056203910512605156

$ 0.000448794929850895
$ 0.000448794929850895$ 0.000448794929850895

+0.94%

-0.16%

-20.92%

-20.92%

Plena Finance (PLENA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001176. Tijekom protekla 24 sata, PLENAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00105 i najviše cijene $ 0.00119, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PLENA je $ 0.056203910512605156, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000448794929850895.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PLENA se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -0.16% u posljednjih 24 sata i -20.92% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Plena Finance (PLENA)

No.4444

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.08K
$ 12.08K$ 12.08K

$ 1.76M
$ 1.76M$ 1.76M

0.00
0.00 0.00

1,500,000,000
1,500,000,000 1,500,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Plena Finance je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 12.08K. Količina u optjecaju PLENA je 0.00, s ukupnom količinom od 1500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.76M.

Plena Finance (PLENA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Plena Finance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000188-0.16%
30 dana$ +0.000397+50.96%
60 dana$ +0.000217+22.62%
90 dana$ +0.000084+7.69%
Plena Finance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PLENA od $ -0.00000188 (-0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Plena Finance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000397 (+50.96%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Plena Finance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PLENA od $ +0.000217 (+22.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Plena Finance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000084 (+7.69%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Plena Finance (PLENA)?

Pogledajte Plena Finance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Plena Finance (PLENA)

In the fast-paced cryptocurrency market, Plena is revolutionizing how users self-administer their digital assets. With a focus on user empowerment, Plena is designed to provide full self-custody of their digital assets, leverage cutting edge technology like Account Abstraction, Al, and introduce innovative features such as automated purchasing and crypto portfolios.

Plena Finance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Plena Finance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PLENA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Plena Finance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Plena Finance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Plena Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Plena Finance (PLENA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Plena Finance (PLENA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Plena Finance.

Provjerite Plena Finance predviđanje cijene sada!

Plena Finance (PLENA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Plena Finance (PLENA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PLENA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Plena Finance (PLENA)

Tražiš kako kupiti Plena Finance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Plena Finance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PLENA u lokalnim valutama

1 Plena Finance(PLENA) u VND
30.94644
1 Plena Finance(PLENA) u AUD
A$0.00178752
1 Plena Finance(PLENA) u GBP
0.00085848
1 Plena Finance(PLENA) u EUR
0.0009996
1 Plena Finance(PLENA) u USD
$0.001176
1 Plena Finance(PLENA) u MYR
RM0.00496272
1 Plena Finance(PLENA) u TRY
0.04838064
1 Plena Finance(PLENA) u JPY
¥0.172872
1 Plena Finance(PLENA) u ARS
ARS$1.61983416
1 Plena Finance(PLENA) u RUB
0.09475032
1 Plena Finance(PLENA) u INR
0.103488
1 Plena Finance(PLENA) u IDR
Rp19.27868544
1 Plena Finance(PLENA) u KRW
1.6401672
1 Plena Finance(PLENA) u PHP
0.06717312
1 Plena Finance(PLENA) u EGP
￡E.0.05707128
1 Plena Finance(PLENA) u BRL
R$0.00638568
1 Plena Finance(PLENA) u CAD
C$0.00161112
1 Plena Finance(PLENA) u BDT
0.14291928
1 Plena Finance(PLENA) u NGN
1.80091464
1 Plena Finance(PLENA) u COP
$4.72288656
1 Plena Finance(PLENA) u ZAR
R.0.02072112
1 Plena Finance(PLENA) u UAH
0.04865112
1 Plena Finance(PLENA) u VES
Bs0.171696
1 Plena Finance(PLENA) u CLP
$1.14072
1 Plena Finance(PLENA) u PKR
Rs0.33323136
1 Plena Finance(PLENA) u KZT
0.63293496
1 Plena Finance(PLENA) u THB
฿0.03797304
1 Plena Finance(PLENA) u TWD
NT$0.03602088
1 Plena Finance(PLENA) u AED
د.إ0.00431592
1 Plena Finance(PLENA) u CHF
Fr0.0009408
1 Plena Finance(PLENA) u HKD
HK$0.00916104
1 Plena Finance(PLENA) u AMD
֏0.44953776
1 Plena Finance(PLENA) u MAD
.د.م0.01056048
1 Plena Finance(PLENA) u MXN
$0.0219324
1 Plena Finance(PLENA) u SAR
ريال0.00441
1 Plena Finance(PLENA) u PLN
0.00426888
1 Plena Finance(PLENA) u RON
лв0.00508032
1 Plena Finance(PLENA) u SEK
kr0.01103088
1 Plena Finance(PLENA) u BGN
лв0.00196392
1 Plena Finance(PLENA) u HUF
Ft0.39661776
1 Plena Finance(PLENA) u CZK
0.02450784
1 Plena Finance(PLENA) u KWD
د.ك0.00035868
1 Plena Finance(PLENA) u ILS
0.0039396
1 Plena Finance(PLENA) u AOA
Kz1.07200632
1 Plena Finance(PLENA) u BHD
.د.ب0.000443352
1 Plena Finance(PLENA) u BMD
$0.001176
1 Plena Finance(PLENA) u DKK
kr0.00747936
1 Plena Finance(PLENA) u HNL
L0.03076416
1 Plena Finance(PLENA) u MUR
0.0538608
1 Plena Finance(PLENA) u NAD
$0.02065056
1 Plena Finance(PLENA) u NOK
kr0.01174824
1 Plena Finance(PLENA) u NZD
$0.00198744
1 Plena Finance(PLENA) u PAB
B/.0.001176
1 Plena Finance(PLENA) u PGK
K0.00497448
1 Plena Finance(PLENA) u QAR
ر.ق0.00428064
1 Plena Finance(PLENA) u RSD
дин.0.11761176

Plena Finance Resurs

Za dublje razumijevanje Plena Finance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Plena Finance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Plena Finance

Koliko Plena Finance (PLENA) vrijedi danas?
Cijena PLENA uživo u USD je 0.001176 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PLENA u USD?
Trenutačna cijena PLENA u USD je $ 0.001176. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Plena Finance?
Tržišna kapitalizacija za PLENA je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PLENA?
Količina u optjecaju za PLENA je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PLENA?
PLENA je postigao ATH cijenu od 0.056203910512605156 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PLENA?
PLENA je vidio ATL cijenu od 0.000448794929850895 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PLENA?
24-satni obujam trgovanja za PLENA je $ 12.08K USD.
Hoće li PLENA još narasti ove godine?
PLENA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PLENA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Plena Finance (PLENA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

