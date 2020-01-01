Planet (PLANET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Planet (PLANET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Planet (PLANET) Informacije $PLANET is on the way to make this planet a better place by having an awesome community of GOATs. Službena web stranica: https://planetrefi.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x2ad9addd0d97ec3cdba27f92bf6077893b76ab0b Kupi PLANET odmah!

Planet (PLANET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Planet (PLANET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 840.13K $ 840.13K $ 840.13K Ukupna količina: $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Količina u optjecaju: $ 851.45B $ 851.45B $ 851.45B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 986.70K $ 986.70K $ 986.70K Povijesni maksimum: $ 0.000133658 $ 0.000133658 $ 0.000133658 Povijesni minimum: $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 $ 0.000000004892663576 Trenutna cijena: $ 0.0000009867 $ 0.0000009867 $ 0.0000009867 Saznajte više o cijeni Planet (PLANET)

Planet (PLANET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Planet (PLANET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PLANET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PLANET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PLANET tokena, istražite PLANET cijenu tokena uživo!

Planet (PLANET) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PLANET pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PLANET povijest cijena odmah!

PLANET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PLANET? Naša PLANET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PLANET predviđanje cijene tokena odmah!

