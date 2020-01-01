Polker (PKR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Polker (PKR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Polker (PKR) Informacije Using the Multi Crypto Marketplace, PKR can deliver a secure environment for utility tokens to develop real-world use-cases in a stable environment, and in doing so increase the tokens value – something which is often extremely volatile in the early stages. The benefit to the general community and investors is that users of the platform provided by PKR are not required to invest directly in what may be considered high-risk proprietary tokens. Službena web stranica: https://www.pkr.io Bijela knjiga: https://pkr.io/whitepaper/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x140a4e80dD8184536acc45F1C452D7540472e6E1 Kupi PKR odmah!

Polker (PKR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Polker (PKR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 459.74K $ 459.74K $ 459.74K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 193.64M $ 193.64M $ 193.64M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Povijesni maksimum: $ 0.2121 $ 0.2121 $ 0.2121 Povijesni minimum: $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 $ 0.000130960361648144 Trenutna cijena: $ 0.0023742 $ 0.0023742 $ 0.0023742 Saznajte više o cijeni Polker (PKR)

Polker (PKR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Polker (PKR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PKR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PKR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PKR tokena, istražite PKR cijenu tokena uživo!

Polker (PKR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PKR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PKR povijest cijena odmah!

PKR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PKR? Naša PKR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PKR predviđanje cijene tokena odmah!

