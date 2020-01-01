PIKA PAMM (PKAM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PIKA PAMM (PKAM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PIKA PAMM (PKAM) Informacije PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model. Službena web stranica: https://pamm.pika.io/home Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x012cEe0f54f4E67535125472aB7DA928Ac0eb335 Kupi PKAM odmah!

PIKA PAMM (PKAM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PIKA PAMM (PKAM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.56B $ 19.56B $ 19.56B Povijesni maksimum: $ 14.29722 $ 14.29722 $ 14.29722 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 9.31213 $ 9.31213 $ 9.31213 Saznajte više o cijeni PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM (PKAM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PIKA PAMM (PKAM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PKAM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PKAM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PKAM tokena, istražite PKAM cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PKAM Jeste li zainteresirani za dodavanje PIKA PAMM (PKAM) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PKAM, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PKAM na MEXC-u odmah!

PIKA PAMM (PKAM) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PKAM pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PKAM povijest cijena odmah!

PKAM Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PKAM? Naša PKAM stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PKAM predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!