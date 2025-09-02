Više o PKAM

PIKA PAMM Logotip

PIKA PAMM Cijena(PKAM)

1 PKAM u USD cijena uživo:

$12.96868
$12.96868
+0.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena PIKA PAMM (PKAM)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:56:33 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 11.89127
$ 11.89127
24-satna najniža cijena
$ 13.30178
$ 13.30178
24-satna najviša cijena

$ 11.89127
$ 11.89127

$ 13.30178
$ 13.30178

--
--

--
--

-0.25%

+0.92%

+5.43%

+5.43%

PIKA PAMM (PKAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 12.96868. Tijekom protekla 24 sata, PKAMtrgovalo je između najniže cijene $ 11.89127 i najviše cijene $ 13.30178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PKAM je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PKAM se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i +5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu PIKA PAMM (PKAM)

--
--

$ 4.84M
$ 4.84M

$ 27.23B
$ 27.23B

--
--

2,100,000,000
2,100,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija PIKA PAMM je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.84M. Količina u optjecaju PKAM je --, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.23B.

PIKA PAMM (PKAM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena PIKA PAMM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.1182242+0.92%
30 dana$ +3.64285+39.06%
60 dana$ +6.90786+113.97%
90 dana$ +12.27166+1,760.58%
PIKA PAMM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PKAM od $ +0.1182242 (+0.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

PIKA PAMM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +3.64285 (+39.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

PIKA PAMM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PKAM od $ +6.90786 (+113.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

PIKA PAMM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +12.27166 (+1,760.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PIKA PAMM (PKAM)?

Pogledajte PIKA PAMM stranicu Povijest cijena sada.

Što je PIKA PAMM (PKAM)

PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.

PIKA PAMM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PIKA PAMM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PKAM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o PIKA PAMM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PIKA PAMM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PIKA PAMM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će PIKA PAMM (PKAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PIKA PAMM (PKAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PIKA PAMM.

Provjerite PIKA PAMM predviđanje cijene sada!

PIKA PAMM (PKAM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PIKA PAMM (PKAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PKAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti PIKA PAMM (PKAM)

Tražiš kako kupiti PIKA PAMM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PIKA PAMM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PKAM u lokalnim valutama

1 PIKA PAMM(PKAM) u VND
341,270.8142
1 PIKA PAMM(PKAM) u AUD
A$19.7123936
1 PIKA PAMM(PKAM) u GBP
9.4671364
1 PIKA PAMM(PKAM) u EUR
11.023378
1 PIKA PAMM(PKAM) u USD
$12.96868
1 PIKA PAMM(PKAM) u MYR
RM54.7278296
1 PIKA PAMM(PKAM) u TRY
533.5314952
1 PIKA PAMM(PKAM) u JPY
¥1,906.39596
1 PIKA PAMM(PKAM) u ARS
ARS$17,863.1895188
1 PIKA PAMM(PKAM) u RUB
1,044.8865476
1 PIKA PAMM(PKAM) u INR
1,141.24384
1 PIKA PAMM(PKAM) u IDR
Rp212,601.2774592
1 PIKA PAMM(PKAM) u KRW
18,087.417996
1 PIKA PAMM(PKAM) u PHP
740.7710016
1 PIKA PAMM(PKAM) u EGP
￡E.629.3700404
1 PIKA PAMM(PKAM) u BRL
R$70.4199324
1 PIKA PAMM(PKAM) u CAD
C$17.7670916
1 PIKA PAMM(PKAM) u BDT
1,576.0836804
1 PIKA PAMM(PKAM) u NGN
19,860.1068652
1 PIKA PAMM(PKAM) u COP
$52,082.9970008
1 PIKA PAMM(PKAM) u ZAR
R.228.5081416
1 PIKA PAMM(PKAM) u UAH
536.5142916
1 PIKA PAMM(PKAM) u VES
Bs1,893.42728
1 PIKA PAMM(PKAM) u CLP
$12,579.6196
1 PIKA PAMM(PKAM) u PKR
Rs3,674.8051648
1 PIKA PAMM(PKAM) u KZT
6,979.8732628
1 PIKA PAMM(PKAM) u THB
฿418.7586772
1 PIKA PAMM(PKAM) u TWD
NT$397.2306684
1 PIKA PAMM(PKAM) u AED
د.إ47.5950556
1 PIKA PAMM(PKAM) u CHF
Fr10.374944
1 PIKA PAMM(PKAM) u HKD
HK$101.0260172
1 PIKA PAMM(PKAM) u AMD
֏4,957.4076168
1 PIKA PAMM(PKAM) u MAD
.د.م116.4587464
1 PIKA PAMM(PKAM) u MXN
$241.865882
1 PIKA PAMM(PKAM) u SAR
ريال48.63255
1 PIKA PAMM(PKAM) u PLN
47.0763084
1 PIKA PAMM(PKAM) u RON
лв56.0246976
1 PIKA PAMM(PKAM) u SEK
kr121.6462184
1 PIKA PAMM(PKAM) u BGN
лв21.6576956
1 PIKA PAMM(PKAM) u HUF
Ft4,373.8170168
1 PIKA PAMM(PKAM) u CZK
270.2672912
1 PIKA PAMM(PKAM) u KWD
د.ك3.9554474
1 PIKA PAMM(PKAM) u ILS
43.445078
1 PIKA PAMM(PKAM) u AOA
Kz11,821.8596276
1 PIKA PAMM(PKAM) u BHD
.د.ب4.88919236
1 PIKA PAMM(PKAM) u BMD
$12.96868
1 PIKA PAMM(PKAM) u DKK
kr82.4808048
1 PIKA PAMM(PKAM) u HNL
L339.2606688
1 PIKA PAMM(PKAM) u MUR
593.965544
1 PIKA PAMM(PKAM) u NAD
$227.7300208
1 PIKA PAMM(PKAM) u NOK
kr129.5571132
1 PIKA PAMM(PKAM) u NZD
$21.9170692
1 PIKA PAMM(PKAM) u PAB
B/.12.96868
1 PIKA PAMM(PKAM) u PGK
K54.8575164
1 PIKA PAMM(PKAM) u QAR
ر.ق47.2059952
1 PIKA PAMM(PKAM) u RSD
дин.1,296.9976868

PIKA PAMM Resurs

Za dublje razumijevanje PIKA PAMM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena PIKA PAMM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PIKA PAMM

Koliko PIKA PAMM (PKAM) vrijedi danas?
Cijena PKAM uživo u USD je 12.96868 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PKAM u USD?
Trenutačna cijena PKAM u USD je $ 12.96868. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija PIKA PAMM?
Tržišna kapitalizacija za PKAM je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PKAM?
Količina u optjecaju za PKAM je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PKAM?
PKAM je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PKAM?
PKAM je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za PKAM?
24-satni obujam trgovanja za PKAM je $ 4.84M USD.
Hoće li PKAM još narasti ove godine?
PKAM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PKAM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:56:33 (UTC+8)

PIKA PAMM (PKAM) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$12.96868
