PIKA PAMM (PKAM) cijena u stvarnom vremenu je $ 12.96868. Tijekom protekla 24 sata, PKAMtrgovalo je između najniže cijene $ 11.89127 i najviše cijene $ 13.30178, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PKAM je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PKAM se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, +0.92% u posljednjih 24 sata i +5.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PIKA PAMM (PKAM)
$ 4.84M
$ 4.84M
$ 27.23B
$ 27.23B
2,100,000,000
2,100,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija PIKA PAMM je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.84M. Količina u optjecaju PKAM je --, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.23B.
PIKA PAMM (PKAM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PIKA PAMM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.1182242
+0.92%
30 dana
$ +3.64285
+39.06%
60 dana
$ +6.90786
+113.97%
90 dana
$ +12.27166
+1,760.58%
PIKA PAMM promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PKAM od $ +0.1182242 (+0.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PIKA PAMM 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +3.64285 (+39.06%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PIKA PAMM 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PKAM od $ +6.90786 (+113.97%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PIKA PAMM 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +12.27166 (+1,760.58%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena PIKA PAMM (PKAM)?
PIKA PAMM - First Multi-Chain Primary Automated Market Maker+Trading Mining Model.
PIKA PAMM Predviđanje cijene (USD)
Koliko će PIKA PAMM (PKAM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših PIKA PAMM (PKAM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za PIKA PAMM.
Razumijevanje tokenomike PIKA PAMM (PKAM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PKAM opsežnoj tokenomici tokena odmah!
