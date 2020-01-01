Pixelverse (PIXFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Pixelverse (PIXFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Pixelverse (PIXFI) Informacije Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear. Službena web stranica: https://pixelverse.xyz Bijela knjiga: https://docs.pixelverse.xyz Istraživač blokova: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0xd795eb12034C2b77d787a22292c26fab5f5C70Aa Kupi PIXFI odmah!

Pixelverse (PIXFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pixelverse (PIXFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 2.87B $ 2.87B $ 2.87B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Povijesni maksimum: $ 0.09945 $ 0.09945 $ 0.09945 Povijesni minimum: $ 0.000340195291860868 $ 0.000340195291860868 $ 0.000340195291860868 Trenutna cijena: $ 0.0003632 $ 0.0003632 $ 0.0003632 Saznajte više o cijeni Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse (PIXFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pixelverse (PIXFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PIXFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PIXFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PIXFI tokena, istražite PIXFI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PIXFI Jeste li zainteresirani za dodavanje Pixelverse (PIXFI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PIXFI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PIXFI na MEXC-u odmah!

Pixelverse (PIXFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PIXFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PIXFI povijest cijena odmah!

PIXFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PIXFI? Naša PIXFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PIXFI predviđanje cijene tokena odmah!

