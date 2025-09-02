Što je Pixelverse (PIXFI)

Pixelverse features a cyberpunk-themed game available on both Telegram and web browsers. The platform boasts 50M players and over 12M social media followers.Featuring a diverse array of games with RPG elements and real-time PvP battles, Pixelverse has attracted over 500K online players ready to battle on PixelTap. The platform also showcases notable projects such as ""Huxley"" by Ben Mauro, an art director renowned for his work on Call of Duty, Halo, and Metal Gear.

Pixelverse dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Pixelverse Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pixelverse (PIXFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pixelverse (PIXFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pixelverse.

Pixelverse (PIXFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pixelverse (PIXFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PIXFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pixelverse (PIXFI)

PIXFI u lokalnim valutama

Pixelverse Resurs

Za dublje razumijevanje Pixelverse, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pixelverse Koliko Pixelverse (PIXFI) vrijedi danas? Cijena PIXFI uživo u USD je 0.000347 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PIXFI u USD? $ 0.000347 . Provjerite Trenutačna cijena PIXFI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Pixelverse? Tržišna kapitalizacija za PIXFI je $ 996.63K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PIXFI? Količina u optjecaju za PIXFI je 2.87B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PIXFI? PIXFI je postigao ATH cijenu od 0.0976972121400039 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PIXFI? PIXFI je vidio ATL cijenu od 0.000341010699839249 USD . Koliki je obujam trgovanja za PIXFI? 24-satni obujam trgovanja za PIXFI je $ 64.65K USD . Hoće li PIXFI još narasti ove godine? PIXFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PIXFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Pixelverse (PIXFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

