DePHY (PHY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DePHY (PHY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

DePHY (PHY) Informacije DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Službena web stranica: https://dephy.io Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Istraživač blokova: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Kupi PHY odmah!

DePHY (PHY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DePHY (PHY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 469.25K $ 469.25K $ 469.25K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.49M $ 6.49M $ 6.49M Povijesni maksimum: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 Povijesni minimum: $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 $ 0.005936336537173587 Trenutna cijena: $ 0.006491 $ 0.006491 $ 0.006491 Saznajte više o cijeni DePHY (PHY)

DePHY (PHY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DePHY (PHY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PHY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PHY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PHY tokena, istražite PHY cijenu tokena uživo!

