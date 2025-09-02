DePHY (PHY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.006645. Tijekom protekla 24 sata, PHYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006567 i najviše cijene $ 0.00735, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PHY je $ 0.10505401205828585, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006901300147682725.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PHY se promijenio za -2.46% u posljednjih sat vremena, -0.40% u posljednjih 24 sata i -11.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu DePHY (PHY)
Trenutačna tržišna kapitalizacija DePHY je $ 480.38K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 86.64K. Količina u optjecaju PHY je 72.29M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.65M.
DePHY (PHY) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena DePHY za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00002669
-0.40%
30 dana
$ -0.018225
-73.29%
60 dana
$ -0.003355
-33.55%
90 dana
$ -0.003355
-33.55%
DePHY promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PHY od $ -0.00002669 (-0.40%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
DePHY 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.018225 (-73.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
DePHY 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PHY od $ -0.003355 (-33.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
DePHY 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.003355 (-33.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.
DePHY dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DePHY ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PHY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o DePHY na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DePHY učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
