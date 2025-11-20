PHILCOIN Cijena danas

Trenutačna cijena PHILCOIN (PHL) danas je $ 0.02339, s promjenom od 2.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHL u USD je $ 0.02339 po PHL.

PHILCOIN trenutačno je na #3900 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 PHL. Tijekom posljednja 24 sata, PHL trgovao je između $ 0.02232 (niska) i $ 0.02772 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.9330571942012122, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000828659014263877.

U kratkoročnim performansama, PHL se kretao +1.16% u posljednjem satu i +10.12% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 167.10K.

Informacije o tržištu PHILCOIN (PHL)

Poredak No.3900 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 167.10K$ 167.10K $ 167.10K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 116.95M$ 116.95M $ 116.95M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 Javni blockchain MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija PHILCOIN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 167.10K. Količina u optjecaju PHL je 0.00, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.95M.