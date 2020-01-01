Phil (PHIL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Phil (PHIL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Phil (PHIL) Informacije Phil Token ($PHIL) is a community-driven memecoin focused on trust and collaboration. Created by an experienced developer, $PHIL aims to bring more transparency and secure partnerships in the memecoin space. The goal is to unite the top 50 memecoins and build a stronger, more connected crypto community. Službena web stranica: https://www.philtoken.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xc328a59e7321747aebbc49fd28d1b32c1af8d3b2 Kupi PHIL odmah!

Phil (PHIL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Phil (PHIL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Povijesni maksimum: $ 0.08 $ 0.08 $ 0.08 Povijesni minimum: $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 $ 0.00137133903418076 Trenutna cijena: $ 0.002051 $ 0.002051 $ 0.002051 Saznajte više o cijeni Phil (PHIL)

Phil (PHIL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Phil (PHIL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PHIL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PHIL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PHIL tokena, istražite PHIL cijenu tokena uživo!

