Trenutačna cijena Phi (PHI) danas je $ 0.004483, s promjenom od 2.65% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PHI u USD je $ 0.004483 po PHI.

Phi trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- PHI. Tijekom posljednja 24 sata, PHI trgovao je između $ 0.004207 (niska) i $ 0.004549 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, PHI se kretao +0.26% u posljednjem satu i -7.88% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.89K.

Informacije o tržištu Phi (PHI)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 53.89K$ 53.89K $ 53.89K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.48M$ 4.48M $ 4.48M Količina u optjecaju ---- -- Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BASE

