PrivateAI.com (PGPT) Informacije An AI-based protocol to store, process, validate and sell your data assets. We generate datasets from any unstructured files you provide. Službena web stranica: https://privateai.com Bijela knjiga: https://privateai.com/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x33a64943a0eaecc2b06b10f89686b797ba75ffad Kupi PGPT odmah!

PrivateAI.com (PGPT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PrivateAI.com (PGPT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 33.33M $ 33.33M $ 33.33M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Povijesni maksimum: $ 0.4789 $ 0.4789 $ 0.4789 Povijesni minimum: $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 $ 0.00600052179440795 Trenutna cijena: $ 0.01022 $ 0.01022 $ 0.01022 Saznajte više o cijeni PrivateAI.com (PGPT)

PrivateAI.com (PGPT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PrivateAI.com (PGPT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PGPT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PGPT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PGPT tokena, istražite PGPT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PGPT Jeste li zainteresirani za dodavanje PrivateAI.com (PGPT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PGPT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PGPT na MEXC-u odmah!

PrivateAI.com (PGPT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PGPT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PGPT povijest cijena odmah!

PGPT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PGPT? Naša PGPT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PGPT predviđanje cijene tokena odmah!

