Pepe Unchained (PEPU) Informacije Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun! Službena web stranica: https://pepeunchained.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x93aA0ccD1e5628d3A841C4DbdF602D9eb04085d6 Kupi PEPU odmah!

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Pepe Unchained (PEPU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M Ukupna količina: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B Količina u optjecaju: $ 16.00B $ 16.00B $ 16.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.98M $ 8.98M $ 8.98M Povijesni maksimum: $ 0.02535 $ 0.02535 $ 0.02535 Povijesni minimum: $ 0.000435641120832209 $ 0.000435641120832209 $ 0.000435641120832209 Trenutna cijena: $ 0.0005612 $ 0.0005612 $ 0.0005612 Saznajte više o cijeni Pepe Unchained (PEPU)

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Pepe Unchained (PEPU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEPU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEPU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEPU tokena, istražite PEPU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PEPU Jeste li zainteresirani za dodavanje Pepe Unchained (PEPU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PEPU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PEPU na MEXC-u odmah!

Pepe Unchained (PEPU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PEPU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PEPU povijest cijena odmah!

PEPU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEPU? Naša PEPU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEPU predviđanje cijene tokena odmah!

