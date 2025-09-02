Više o PEPU

Pepe Unchained Cijena(PEPU)

1 PEPU u USD cijena uživo:

$0.0004613
$0.0004613$0.0004613
-1.28%1D
Grafikon aktualnih cijena Pepe Unchained (PEPU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:26:19 (UTC+8)

Pepe Unchained (PEPU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0004556
$ 0.0004556$ 0.0004556
24-satna najniža cijena
$ 0.000489
$ 0.000489$ 0.000489
24-satna najviša cijena

$ 0.0004556
$ 0.0004556$ 0.0004556

$ 0.000489
$ 0.000489$ 0.000489

$ 0.002805624327262823
$ 0.002805624327262823$ 0.002805624327262823

$ 0.000435641120832209
$ 0.000435641120832209$ 0.000435641120832209

-0.27%

-1.28%

+2.56%

+2.56%

Pepe Unchained (PEPU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0004601. Tijekom protekla 24 sata, PEPUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0004556 i najviše cijene $ 0.000489, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEPU je $ 0.002805624327262823, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000435641120832209.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEPU se promijenio za -0.27% u posljednjih sat vremena, -1.28% u posljednjih 24 sata i +2.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pepe Unchained (PEPU)

No.1252

$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M

$ 52.21K
$ 52.21K$ 52.21K

$ 7.36M
$ 7.36M$ 7.36M

16.00B
16.00B 16.00B

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

16,000,000,000
16,000,000,000 16,000,000,000

100.00%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pepe Unchained je $ 7.36M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.21K. Količina u optjecaju PEPU je 16.00B, s ukupnom količinom od 16000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.36M.

Pepe Unchained (PEPU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pepe Unchained za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000005981-1.28%
30 dana$ -0.0001514-24.76%
60 dana$ -0.0001605-25.87%
90 dana$ -0.0013699-74.86%
Pepe Unchained promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PEPU od $ -0.000005981 (-1.28%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pepe Unchained 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001514 (-24.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pepe Unchained 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEPU od $ -0.0001605 (-25.87%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pepe Unchained 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0013699 (-74.86%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pepe Unchained (PEPU)?

Pogledajte Pepe Unchained stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pepe Unchained (PEPU)

Welcome to the world of PEPE Unchained, where the legend of Pepe meets the cutting-edge technology of Layer 2 blockchain. Prepare to experience double the staking rewards, double the Pepe, and 100X the fun!

Pepe Unchained dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pepe Unchained ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PEPU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pepe Unchained na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pepe Unchained učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pepe Unchained Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pepe Unchained (PEPU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pepe Unchained (PEPU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pepe Unchained.

Provjerite Pepe Unchained predviđanje cijene sada!

Pepe Unchained (PEPU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pepe Unchained (PEPU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEPU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pepe Unchained (PEPU)

Tražiš kako kupiti Pepe Unchained? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pepe Unchained na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PEPU u lokalnim valutama

1 Pepe Unchained(PEPU) u VND
12.1075315
1 Pepe Unchained(PEPU) u AUD
A$0.000699352
1 Pepe Unchained(PEPU) u GBP
0.000335873
1 Pepe Unchained(PEPU) u EUR
0.000391085
1 Pepe Unchained(PEPU) u USD
$0.0004601
1 Pepe Unchained(PEPU) u MYR
RM0.001941622
1 Pepe Unchained(PEPU) u TRY
0.018928514
1 Pepe Unchained(PEPU) u JPY
¥0.0676347
1 Pepe Unchained(PEPU) u ARS
ARS$0.633746341
1 Pepe Unchained(PEPU) u RUB
0.037070257
1 Pepe Unchained(PEPU) u INR
0.040484199
1 Pepe Unchained(PEPU) u IDR
Rp7.542621744
1 Pepe Unchained(PEPU) u KRW
0.64170147
1 Pepe Unchained(PEPU) u PHP
0.026280912
1 Pepe Unchained(PEPU) u EGP
￡E.0.022328653
1 Pepe Unchained(PEPU) u BRL
R$0.002498343
1 Pepe Unchained(PEPU) u CAD
C$0.000630337
1 Pepe Unchained(PEPU) u BDT
0.055915953
1 Pepe Unchained(PEPU) u NGN
0.704592539
1 Pepe Unchained(PEPU) u COP
$1.847789206
1 Pepe Unchained(PEPU) u ZAR
R.0.00809776
1 Pepe Unchained(PEPU) u UAH
0.019034337
1 Pepe Unchained(PEPU) u VES
Bs0.0671746
1 Pepe Unchained(PEPU) u CLP
$0.446297
1 Pepe Unchained(PEPU) u PKR
Rs0.130373936
1 Pepe Unchained(PEPU) u KZT
0.247630421
1 Pepe Unchained(PEPU) u THB
฿0.014856629
1 Pepe Unchained(PEPU) u TWD
NT$0.014088262
1 Pepe Unchained(PEPU) u AED
د.إ0.001688567
1 Pepe Unchained(PEPU) u CHF
Fr0.00036808
1 Pepe Unchained(PEPU) u HKD
HK$0.003584179
1 Pepe Unchained(PEPU) u AMD
֏0.175877826
1 Pepe Unchained(PEPU) u MAD
.د.م0.004131698
1 Pepe Unchained(PEPU) u MXN
$0.008576264
1 Pepe Unchained(PEPU) u SAR
ريال0.001725375
1 Pepe Unchained(PEPU) u PLN
0.001670163
1 Pepe Unchained(PEPU) u RON
лв0.001992233
1 Pepe Unchained(PEPU) u SEK
kr0.004315738
1 Pepe Unchained(PEPU) u BGN
лв0.000768367
1 Pepe Unchained(PEPU) u HUF
Ft0.155228538
1 Pepe Unchained(PEPU) u CZK
0.009593085
1 Pepe Unchained(PEPU) u KWD
د.ك0.0001403305
1 Pepe Unchained(PEPU) u ILS
0.001541335
1 Pepe Unchained(PEPU) u AOA
Kz0.419413357
1 Pepe Unchained(PEPU) u BHD
.د.ب0.0001729976
1 Pepe Unchained(PEPU) u BMD
$0.0004601
1 Pepe Unchained(PEPU) u DKK
kr0.002930837
1 Pepe Unchained(PEPU) u HNL
L0.012036216
1 Pepe Unchained(PEPU) u MUR
0.02107258
1 Pepe Unchained(PEPU) u NAD
$0.008079356
1 Pepe Unchained(PEPU) u NOK
kr0.004596399
1 Pepe Unchained(PEPU) u NZD
$0.000777569
1 Pepe Unchained(PEPU) u PAB
B/.0.0004601
1 Pepe Unchained(PEPU) u PGK
K0.001946223
1 Pepe Unchained(PEPU) u QAR
ر.ق0.001674764
1 Pepe Unchained(PEPU) u RSD
дин.0.046019202

Za dublje razumijevanje Pepe Unchained, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Pepe Unchained web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pepe Unchained

Koliko Pepe Unchained (PEPU) vrijedi danas?
Cijena PEPU uživo u USD je 0.0004601 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEPU u USD?
Trenutačna cijena PEPU u USD je $ 0.0004601. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pepe Unchained?
Tržišna kapitalizacija za PEPU je $ 7.36M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEPU?
Količina u optjecaju za PEPU je 16.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEPU?
PEPU je postigao ATH cijenu od 0.002805624327262823 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEPU?
PEPU je vidio ATL cijenu od 0.000435641120832209 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEPU?
24-satni obujam trgovanja za PEPU je $ 52.21K USD.
Hoće li PEPU još narasti ove godine?
PEPU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEPU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:26:19 (UTC+8)

Pepe Unchained (PEPU) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 PEPU = 0.0004601 USD

