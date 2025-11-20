PepsiCo Cijena danas

Trenutačna cijena PepsiCo (PEPON) danas je $ 147.58, s promjenom od 0.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije PEPON u USD je $ 147.58 po PEPON.

PepsiCo trenutačno je na #1696 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 2.26M, s količinom u optjecaju od 15.34K PEPON. Tijekom posljednja 24 sata, PEPON trgovao je između $ 146.47 (niska) i $ 150.05 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 156.71583734346297, dok je rekordna najniža cijena bila $ 139.61853462367836.

U kratkoročnim performansama, PEPON se kretao -0.01% u posljednjem satu i +1.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.19K.

Informacije o tržištu PepsiCo (PEPON)

Poredak No.1696 Tržišna kapitalizacija $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Obujam (24 sata) $ 53.19K$ 53.19K $ 53.19K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.26M$ 2.26M $ 2.26M Količina u optjecaju 15.34K 15.34K 15.34K Ukupna količina 15,344.23694215 15,344.23694215 15,344.23694215 Javni blockchain ETH

