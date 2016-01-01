PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PepeCoin (PEPECOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PepeCoin (PEPECOIN) Informacije PepeCoin, created by pioneers and visionaries in 2016, introduces an entertaining OS-style app ecosystem that seamlessly integrates DeFi, games, unique NFT experiences, and cutting-edge memetics. Službena web stranica: https://pepecoin.io Bijela knjiga: https://linktr.ee/pepecoins Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa9e8acf069c58aec8825542845fd754e41a9489a Kupi PEPECOIN odmah!

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PepeCoin (PEPECOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 45.61M $ 45.61M $ 45.61M Ukupna količina: $ 107.65M $ 107.65M $ 107.65M Količina u optjecaju: $ 107.06M $ 107.06M $ 107.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 56.99M $ 56.99M $ 56.99M Povijesni maksimum: $ 7.69 $ 7.69 $ 7.69 Povijesni minimum: $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 $ 0.000261303532360508 Trenutna cijena: $ 0.426 $ 0.426 $ 0.426 Saznajte više o cijeni PepeCoin (PEPECOIN)

PepeCoin (PEPECOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PepeCoin (PEPECOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEPECOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEPECOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEPECOIN tokena, istražite PEPECOIN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PEPECOIN Jeste li zainteresirani za dodavanje PepeCoin (PEPECOIN) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PEPECOIN, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PEPECOIN na MEXC-u odmah!

PepeCoin (PEPECOIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PEPECOIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PEPECOIN povijest cijena odmah!

PEPECOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEPECOIN? Naša PEPECOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEPECOIN predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!