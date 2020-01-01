PeiPei (PEIPEI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u PeiPei (PEIPEI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

PeiPei (PEIPEI) Informacije PeiPei is a meme coin on Ethereum. Službena web stranica: https://peipeicoin.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3ffeea07a27fab7ad1df5297fa75e77a43cb5790 Kupi PEIPEI odmah!

PeiPei (PEIPEI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za PeiPei (PEIPEI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 14.04M $ 14.04M $ 14.04M Ukupna količina: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Količina u optjecaju: $ 420.68T $ 420.68T $ 420.68T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 14.04M $ 14.04M $ 14.04M Povijesni maksimum: $ 0.000000398 $ 0.000000398 $ 0.000000398 Povijesni minimum: $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 $ 0.000000020107477406 Trenutna cijena: $ 0.00000003337 $ 0.00000003337 $ 0.00000003337 Saznajte više o cijeni PeiPei (PEIPEI)

PeiPei (PEIPEI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike PeiPei (PEIPEI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEIPEI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEIPEI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEIPEI tokena, istražite PEIPEI cijenu tokena uživo!

