Peezy (PEEZY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Peezy (PEEZY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Peezy (PEEZY) Informacije Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy. Službena web stranica: https://peezy.vip/ Bijela knjiga: https://whitepaper.peezy.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x698b1d54E936b9F772b8F58447194bBc82EC1933 Kupi PEEZY odmah!

Peezy (PEEZY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Peezy (PEEZY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 893.42K $ 893.42K $ 893.42K Ukupna količina: $ 359.71B $ 359.71B $ 359.71B Količina u optjecaju: $ 305.65B $ 305.65B $ 305.65B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.23M $ 1.23M $ 1.23M Povijesni maksimum: $ 0.00000954 $ 0.00000954 $ 0.00000954 Povijesni minimum: $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 $ 0.000000008008476234 Trenutna cijena: $ 0.000002923 $ 0.000002923 $ 0.000002923 Saznajte više o cijeni Peezy (PEEZY)

Peezy (PEEZY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Peezy (PEEZY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PEEZY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PEEZY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PEEZY tokena, istražite PEEZY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PEEZY Jeste li zainteresirani za dodavanje Peezy (PEEZY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PEEZY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati PEEZY na MEXC-u odmah!

Peezy (PEEZY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena PEEZY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite PEEZY povijest cijena odmah!

PEEZY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PEEZY? Naša PEEZY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PEEZY predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!