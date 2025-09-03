Više o PEEZY

Peezy Logotip

Peezy Cijena(PEEZY)

1 PEEZY u USD cijena uživo:

$0.000003073
$0.000003073$0.000003073
-3.90%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Peezy (PEEZY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:04:49 (UTC+8)

Peezy (PEEZY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000002692
$ 0.000002692$ 0.000002692
24-satna najniža cijena
$ 0.000003601
$ 0.000003601$ 0.000003601
24-satna najviša cijena

$ 0.000002692
$ 0.000002692$ 0.000002692

$ 0.000003601
$ 0.000003601$ 0.000003601

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

+1.88%

-3.90%

-15.33%

-15.33%

Peezy (PEEZY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000003073. Tijekom protekla 24 sata, PEEZYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000002692 i najviše cijene $ 0.000003601, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEEZY je $ 0.000017366930284222, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000008008476234.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEEZY se promijenio za +1.88% u posljednjih sat vremena, -3.90% u posljednjih 24 sata i -15.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Peezy (PEEZY)

No.2169

$ 939.26K
$ 939.26K$ 939.26K

$ 49.87K
$ 49.87K$ 49.87K

$ 1.29M
$ 1.29M$ 1.29M

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Peezy je $ 939.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 49.87K. Količina u optjecaju PEEZY je 305.65B, s ukupnom količinom od 359709061786. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.29M.

Peezy (PEEZY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Peezy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000012471-3.90%
30 dana$ -0.000001851-37.60%
60 dana$ -0.000002497-44.83%
90 dana$ -0.000000427-12.20%
Peezy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PEEZY od $ -0.00000012471 (-3.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Peezy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000001851 (-37.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Peezy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEEZY od $ -0.000002497 (-44.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Peezy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000427 (-12.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Peezy (PEEZY)?

Pogledajte Peezy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Peezy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PEEZY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Peezy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Peezy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Peezy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Peezy (PEEZY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Peezy (PEEZY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Peezy.

Provjerite Peezy predviđanje cijene sada!

Peezy (PEEZY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Peezy (PEEZY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEEZY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Peezy (PEEZY)

Tražiš kako kupiti Peezy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Peezy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PEEZY u lokalnim valutama

Peezy Resurs

Za dublje razumijevanje Peezy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Peezy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Peezy

Koliko Peezy (PEEZY) vrijedi danas?
Cijena PEEZY uživo u USD je 0.000003073 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEEZY u USD?
Trenutačna cijena PEEZY u USD je $ 0.000003073. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Peezy?
Tržišna kapitalizacija za PEEZY je $ 939.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEEZY?
Količina u optjecaju za PEEZY je 305.65B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEEZY?
PEEZY je postigao ATH cijenu od 0.000017366930284222 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEEZY?
PEEZY je vidio ATL cijenu od 0.000000008008476234 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEEZY?
24-satni obujam trgovanja za PEEZY je $ 49.87K USD.
Hoće li PEEZY još narasti ove godine?
PEEZY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEEZY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 07:04:49 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

