1 PEAR u USD cijena uživo:

$0.01896
-4.72%1D
Grafikon aktualnih cijena Pear Protocol (PEAR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:55:14 (UTC+8)

Pear Protocol (PEAR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01864
24-satna najniža cijena
$ 0.02007
24-satna najviša cijena

$ 0.01864
$ 0.02007
--
--
+0.15%

-4.72%

-10.06%

-10.06%

Pear Protocol (PEAR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01896. Tijekom protekla 24 sata, PEARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01864 i najviše cijene $ 0.02007, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PEAR je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PEAR se promijenio za +0.15% u posljednjih sat vremena, -4.72% u posljednjih 24 sata i -10.06% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Pear Protocol (PEAR)

--
$ 41.65K
$ 18.96M
--
1,000,000,000
ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pear Protocol je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 41.65K. Količina u optjecaju PEAR je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 18.96M.

Pear Protocol (PEAR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Pear Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0009392-4.72%
30 dana$ -0.00497-20.77%
60 dana$ +0.00436+29.86%
90 dana$ -0.00667-26.03%
Pear Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PEAR od $ -0.0009392 (-4.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Pear Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00497 (-20.77%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Pear Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PEAR od $ +0.00436 (+29.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Pear Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00667 (-26.03%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Pear Protocol (PEAR)?

Pogledajte Pear Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Pear Protocol (PEAR)

The home of pair trading.

Pear Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Pear Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PEAR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Pear Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Pear Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Pear Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Pear Protocol (PEAR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Pear Protocol (PEAR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Pear Protocol.

Provjerite Pear Protocol predviđanje cijene sada!

Pear Protocol (PEAR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Pear Protocol (PEAR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PEAR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Pear Protocol (PEAR)

Tražiš kako kupiti Pear Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Pear Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PEAR u lokalnim valutama

1 Pear Protocol(PEAR) u VND
498.9324
1 Pear Protocol(PEAR) u AUD
A$0.0288192
1 Pear Protocol(PEAR) u GBP
0.0138408
1 Pear Protocol(PEAR) u EUR
0.016116
1 Pear Protocol(PEAR) u USD
$0.01896
1 Pear Protocol(PEAR) u MYR
RM0.0800112
1 Pear Protocol(PEAR) u TRY
0.7800144
1 Pear Protocol(PEAR) u JPY
¥2.78712
1 Pear Protocol(PEAR) u ARS
ARS$26.1156936
1 Pear Protocol(PEAR) u RUB
1.5276072
1 Pear Protocol(PEAR) u INR
1.66848
1 Pear Protocol(PEAR) u IDR
Rp310.8196224
1 Pear Protocol(PEAR) u KRW
26.443512
1 Pear Protocol(PEAR) u PHP
1.0829952
1 Pear Protocol(PEAR) u EGP
￡E.0.9201288
1 Pear Protocol(PEAR) u BRL
R$0.1029528
1 Pear Protocol(PEAR) u CAD
C$0.0259752
1 Pear Protocol(PEAR) u BDT
2.3042088
1 Pear Protocol(PEAR) u NGN
29.0351544
1 Pear Protocol(PEAR) u COP
$76.1444976
1 Pear Protocol(PEAR) u ZAR
R.0.3340752
1 Pear Protocol(PEAR) u UAH
0.7843752
1 Pear Protocol(PEAR) u VES
Bs2.76816
1 Pear Protocol(PEAR) u CLP
$18.3912
1 Pear Protocol(PEAR) u PKR
Rs5.3725056
1 Pear Protocol(PEAR) u KZT
10.2044616
1 Pear Protocol(PEAR) u THB
฿0.6122184
1 Pear Protocol(PEAR) u TWD
NT$0.5807448
1 Pear Protocol(PEAR) u AED
د.إ0.0695832
1 Pear Protocol(PEAR) u CHF
Fr0.015168
1 Pear Protocol(PEAR) u HKD
HK$0.1476984
1 Pear Protocol(PEAR) u AMD
֏7.2476496
1 Pear Protocol(PEAR) u MAD
.د.م0.1702608
1 Pear Protocol(PEAR) u MXN
$0.353604
1 Pear Protocol(PEAR) u SAR
ريال0.0711
1 Pear Protocol(PEAR) u PLN
0.0688248
1 Pear Protocol(PEAR) u RON
лв0.0819072
1 Pear Protocol(PEAR) u SEK
kr0.1778448
1 Pear Protocol(PEAR) u BGN
лв0.0316632
1 Pear Protocol(PEAR) u HUF
Ft6.3944496
1 Pear Protocol(PEAR) u CZK
0.3951264
1 Pear Protocol(PEAR) u KWD
د.ك0.0057828
1 Pear Protocol(PEAR) u ILS
0.063516
1 Pear Protocol(PEAR) u AOA
Kz17.2833672
1 Pear Protocol(PEAR) u BHD
.د.ب0.00714792
1 Pear Protocol(PEAR) u BMD
$0.01896
1 Pear Protocol(PEAR) u DKK
kr0.1205856
1 Pear Protocol(PEAR) u HNL
L0.4959936
1 Pear Protocol(PEAR) u MUR
0.868368
1 Pear Protocol(PEAR) u NAD
$0.3329376
1 Pear Protocol(PEAR) u NOK
kr0.1894104
1 Pear Protocol(PEAR) u NZD
$0.0320424
1 Pear Protocol(PEAR) u PAB
B/.0.01896
1 Pear Protocol(PEAR) u PGK
K0.0802008
1 Pear Protocol(PEAR) u QAR
ر.ق0.0690144
1 Pear Protocol(PEAR) u RSD
дин.1.8961896

Pear Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Pear Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Pear Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Pear Protocol

Koliko Pear Protocol (PEAR) vrijedi danas?
Cijena PEAR uživo u USD je 0.01896 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PEAR u USD?
Trenutačna cijena PEAR u USD je $ 0.01896. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Pear Protocol?
Tržišna kapitalizacija za PEAR je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PEAR?
Količina u optjecaju za PEAR je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PEAR?
PEAR je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PEAR?
PEAR je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za PEAR?
24-satni obujam trgovanja za PEAR je $ 41.65K USD.
Hoće li PEAR još narasti ove godine?
PEAR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PEAR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Pear Protocol (PEAR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

