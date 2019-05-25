ChainX (PCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ChainX (PCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ChainX (PCX) Informacije ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications. Službena web stranica: https://chainx.org/ Bijela knjiga: https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf Istraživač blokova: https://scan.chainx.org/ Kupi PCX odmah!

ChainX (PCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ChainX (PCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 402.17K $ 402.17K $ 402.17K Ukupna količina: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M Količina u optjecaju: $ 12.51M $ 12.51M $ 12.51M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 675.36K $ 675.36K $ 675.36K Povijesni maksimum: $ 18 $ 18 $ 18 Povijesni minimum: $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 $ 0.025468986400567124 Trenutna cijena: $ 0.03216 $ 0.03216 $ 0.03216 Saznajte više o cijeni ChainX (PCX)

ChainX (PCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ChainX (PCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku PCX tokena, istražite PCX cijenu tokena uživo!

