ChainX (PCX) Tokenomika

ChainX (PCX) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u ChainX (PCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

ChainX (PCX) Informacije

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

Službena web stranica:
https://chainx.org/
Bijela knjiga:
https://chainx.org/static/ChainXWhitePaper-901b6b70f654c8f8824686a2277971c0.pdf
Istraživač blokova:
https://scan.chainx.org/

ChainX (PCX) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ChainX (PCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 402.17K
$ 402.17K$ 402.17K
Ukupna količina:
$ 12.51M
$ 12.51M$ 12.51M
Količina u optjecaju:
$ 12.51M
$ 12.51M$ 12.51M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 675.36K
$ 675.36K$ 675.36K
Povijesni maksimum:
$ 18
$ 18$ 18
Povijesni minimum:
$ 0.025468986400567124
$ 0.025468986400567124$ 0.025468986400567124
Trenutna cijena:
$ 0.03216
$ 0.03216$ 0.03216

ChainX (PCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike ChainX (PCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj PCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja PCX tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku PCX tokena, istražite PCX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti PCX

Jeste li zainteresirani za dodavanje ChainX (PCX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje PCX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

ChainX (PCX) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena PCX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

PCX Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide PCX? Naša PCX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.