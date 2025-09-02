Što je ChainX (PCX)

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ChainX (PCX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ChainX (PCX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PCX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ChainX (PCX)

ChainX Resurs

Za dublje razumijevanje ChainX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ChainX Koliko ChainX (PCX) vrijedi danas? Cijena PCX uživo u USD je 0.03429 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PCX u USD? $ 0.03429 . Provjerite Trenutačna cijena PCX u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija ChainX? Tržišna kapitalizacija za PCX je $ 428.81K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PCX? Količina u optjecaju za PCX je 12.51M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PCX? PCX je postigao ATH cijenu od 19.7293763557 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PCX? PCX je vidio ATL cijenu od 0.025468986400567124 USD . Koliki je obujam trgovanja za PCX? 24-satni obujam trgovanja za PCX je $ 54.54K USD . Hoće li PCX još narasti ove godine? PCX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PCX predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.