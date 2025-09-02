ChainX (PCX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03429. Tijekom protekla 24 sata, PCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03066 i najviše cijene $ 0.042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PCX je $ 19.7293763557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025468986400567124.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PCX se promijenio za -2.28% u posljednjih sat vremena, -8.34% u posljednjih 24 sata i +13.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu ChainX (PCX)
Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainX je $ 428.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.54K. Količina u optjecaju PCX je 12.51M, s ukupnom količinom od 12505374.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.09K.
ChainX (PCX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena ChainX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00312
-8.34%
30 dana
$ -0.01509
-30.56%
60 dana
$ -0.00604
-14.98%
90 dana
$ -0.00536
-13.52%
ChainX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PCX od $ -0.00312 (-8.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
ChainX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01509 (-30.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
ChainX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PCX od $ -0.00604 (-14.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
ChainX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00536 (-13.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.
