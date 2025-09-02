Više o PCX

ChainX Logotip

ChainX Cijena(PCX)

1 PCX u USD cijena uživo:

$0.03429
-8.34%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ChainX (PCX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:25:35 (UTC+8)

ChainX (PCX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03066
24-satna najniža cijena
$ 0.042
24-satna najviša cijena

$ 0.03066
$ 0.042
$ 19.7293763557
$ 0.025468986400567124
-2.28%

-8.34%

+13.46%

+13.46%

ChainX (PCX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03429. Tijekom protekla 24 sata, PCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03066 i najviše cijene $ 0.042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PCX je $ 19.7293763557, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025468986400567124.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PCX se promijenio za -2.28% u posljednjih sat vremena, -8.34% u posljednjih 24 sata i +13.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ChainX (PCX)

No.2453

$ 428.81K
$ 54.54K
$ 720.09K
12.51M
21,000,000
12,505,374.7
59.54%

2019-05-25 00:00:00

PCX

Trenutačna tržišna kapitalizacija ChainX je $ 428.81K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.54K. Količina u optjecaju PCX je 12.51M, s ukupnom količinom od 12505374.7. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.09K.

ChainX (PCX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ChainX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00312-8.34%
30 dana$ -0.01509-30.56%
60 dana$ -0.00604-14.98%
90 dana$ -0.00536-13.52%
ChainX promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u PCX od $ -0.00312 (-8.34%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ChainX 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01509 (-30.56%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ChainX 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PCX od $ -0.00604 (-14.98%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ChainX 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00536 (-13.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ChainX (PCX)?

Pogledajte ChainX stranicu Povijest cijena sada.

Što je ChainX (PCX)

ChainX is a PoS consensus network developed on the Substrate framework. At present, the annualized rate of POS is about 60%. It is widely referred to as "Substrate's First Chain", and will become a Polkadot Parachain. The mainnet was released on May 25, 2019. As the first mainnet project, ChainX will build an asset gateway for the Polkadot Ecology. It has completed the BTC cross-chain and will gradually complete cross-chains for ETH, DOT, FIL, EOS and other assets. Chainx has also built the first Bitcoin smart contract platform, which provides a foundation for BTC-based Defi, stablecoin, Dapp and other applications.

ChainX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ChainX ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti PCX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ChainX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ChainX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ChainX Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ChainX (PCX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ChainX (PCX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ChainX.

Provjerite ChainX predviđanje cijene sada!

ChainX (PCX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ChainX (PCX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PCX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ChainX (PCX)

Tražiš kako kupiti ChainX? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ChainX na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

PCX u lokalnim valutama

1 ChainX(PCX) u VND
902.34135
1 ChainX(PCX) u AUD
A$0.0521208
1 ChainX(PCX) u GBP
0.0250317
1 ChainX(PCX) u EUR
0.0291465
1 ChainX(PCX) u USD
$0.03429
1 ChainX(PCX) u MYR
RM0.1447038
1 ChainX(PCX) u TRY
1.4106906
1 ChainX(PCX) u JPY
¥5.04063
1 ChainX(PCX) u ARS
ARS$47.2313889
1 ChainX(PCX) u RUB
2.7627453
1 ChainX(PCX) u INR
3.0171771
1 ChainX(PCX) u IDR
Rp562.1310576
1 ChainX(PCX) u KRW
47.824263
1 ChainX(PCX) u PHP
1.9586448
1 ChainX(PCX) u EGP
￡E.1.6640937
1 ChainX(PCX) u BRL
R$0.1861947
1 ChainX(PCX) u CAD
C$0.0469773
1 ChainX(PCX) u BDT
4.1672637
1 ChainX(PCX) u NGN
52.5113631
1 ChainX(PCX) u COP
$137.7106974
1 ChainX(PCX) u ZAR
R.0.603504
1 ChainX(PCX) u UAH
1.4185773
1 ChainX(PCX) u VES
Bs5.00634
1 ChainX(PCX) u CLP
$33.2613
1 ChainX(PCX) u PKR
Rs9.7164144
1 ChainX(PCX) u KZT
18.4552209
1 ChainX(PCX) u THB
฿1.1072241
1 ChainX(PCX) u TWD
NT$1.0499598
1 ChainX(PCX) u AED
د.إ0.1258443
1 ChainX(PCX) u CHF
Fr0.027432
1 ChainX(PCX) u HKD
HK$0.2671191
1 ChainX(PCX) u AMD
֏13.1076954
1 ChainX(PCX) u MAD
.د.م0.3079242
1 ChainX(PCX) u MXN
$0.6391656
1 ChainX(PCX) u SAR
ريال0.1285875
1 ChainX(PCX) u PLN
0.1244727
1 ChainX(PCX) u RON
лв0.1484757
1 ChainX(PCX) u SEK
kr0.3216402
1 ChainX(PCX) u BGN
лв0.0572643
1 ChainX(PCX) u HUF
Ft11.5687602
1 ChainX(PCX) u CZK
0.7149465
1 ChainX(PCX) u KWD
د.ك0.01045845
1 ChainX(PCX) u ILS
0.1148715
1 ChainX(PCX) u AOA
Kz31.2577353
1 ChainX(PCX) u BHD
.د.ب0.01289304
1 ChainX(PCX) u BMD
$0.03429
1 ChainX(PCX) u DKK
kr0.2184273
1 ChainX(PCX) u HNL
L0.8970264
1 ChainX(PCX) u MUR
1.570482
1 ChainX(PCX) u NAD
$0.6021324
1 ChainX(PCX) u NOK
kr0.3425571
1 ChainX(PCX) u NZD
$0.0579501
1 ChainX(PCX) u PAB
B/.0.03429
1 ChainX(PCX) u PGK
K0.1450467
1 ChainX(PCX) u QAR
ر.ق0.1248156
1 ChainX(PCX) u RSD
дин.3.4307145

ChainX Resurs

Za dublje razumijevanje ChainX, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ChainX web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ChainX

Koliko ChainX (PCX) vrijedi danas?
Cijena PCX uživo u USD je 0.03429 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PCX u USD?
Trenutačna cijena PCX u USD je $ 0.03429. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ChainX?
Tržišna kapitalizacija za PCX je $ 428.81K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PCX?
Količina u optjecaju za PCX je 12.51M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PCX?
PCX je postigao ATH cijenu od 19.7293763557 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PCX?
PCX je vidio ATL cijenu od 0.025468986400567124 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PCX?
24-satni obujam trgovanja za PCX je $ 54.54K USD.
Hoće li PCX još narasti ove godine?
PCX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PCX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.03429
